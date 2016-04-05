Экс-главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву предъявлено подозрение в хищении на сумму более 229 миллионов гривен



Коболев был уволен с поста главы компании еще в апреле 2021 года. Временным руководителем компании сроком на один год назначили Юрия Витренко, который, надо сказать, в прошлом году тоже покинул компанию. Весной 2021 года в кабмине Украины заявляли, что увольнение связано с неудовлетворительной работой.



На тот момент времени «Нафтогаз» уже много лет не показывал прибылей. Только 2019 году украинская монополия получила огромную прибыль $2,34 млрд лишь потому, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд штраф. В противном случае, компания была бы так же убыточна.



В октябре 2021 года, когда цены на газ демонстрировали рекордные значения – свыше $1000 за тысячу кубометров, экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за того, что вовремя не закупила газ по $250 за тысячу кубометров и возложил вину на «Нафтогаз». Коболев в свою очередь обвинил власти страны.



Примечательно, что Витренко, который покинул пост в прошлом году, неустанно говорил о том, что для производства электроэнергии этой зимой Украине нужно 3 мдрд куб газа, а купить их не на что.