RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3332333333343335>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:19

Экс-главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву предъявлено подозрение в хищении на сумму более 229 миллионов гривен

Коболев был уволен с поста главы компании еще в апреле 2021 года. Временным руководителем компании сроком на один год назначили Юрия Витренко, который, надо сказать, в прошлом году тоже покинул компанию. Весной 2021 года в кабмине Украины заявляли, что увольнение связано с неудовлетворительной работой.

На тот момент времени «Нафтогаз» уже много лет не показывал прибылей. Только 2019 году украинская монополия получила огромную прибыль $2,34 млрд лишь потому, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд штраф. В противном случае, компания была бы так же убыточна.

В октябре 2021 года, когда цены на газ демонстрировали рекордные значения – свыше $1000 за тысячу кубометров, экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за того, что вовремя не закупила газ по $250 за тысячу кубометров и возложил вину на «Нафтогаз». Коболев в свою очередь обвинил власти страны.

Примечательно, что Витренко, который покинул пост в прошлом году, неустанно говорил о том, что для производства электроэнергии этой зимой Украине нужно 3 мдрд куб газа, а купить их не на что.

По данным следователей, руководитель компании, возглавлявший НАК в 2014-2021 годах, в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг.
https://zn.ua/POLITICS/kobolevu-soobshc ... remii.html

А именно
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 січ, 2023 12:23, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16364
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:22

⚡️ТГ-канали повідомляють про потужний вибух в Білорусі

Звук вибуху було чутно в радіусі більш ніж 20км.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8375
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Китай тепер, найімовірніше, вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна", — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

У МЗС Тайваню вважають, що в Пекіні вже навіть визначилися з ключовою датою, коли може відбутися повномасштабне вторгнення на кшталт того, що здійснили росіяни в Україні. Йдеться про 2027 рік.

Видання звертає увагу, що ще ніколи ризик виникнення нового конфлікту не був таким високим, як зараз. Немає підстав говорити, що розбіжності можна врегулювати виключно дипломатичним шляхом, все йде до того, що конфронтації не уникнути. За інформацією тайванських джерел, Китай щодня відправляє винищувачі в напрямку повітряного простору самоврядного острова. Таким чином Пекін намагається перевірити реакцію Тайваню та його союзників, але коли буде удар – ніхто не знає.

Варто зазначити, що відразу 47 літаків Військово-повітряних сил Китаю вночі 26 грудня перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Вони увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню.

Це одна з причин, чому США притримують зброю для України. Нам потрібна перемога вже цього року, хоча б на свіжеокупованих землях.
lapay
 
Повідомлень: 13343
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:35

  edvardd написав:⚡️ТГ-канали повідомляють про потужний вибух в Білорусі

Звук вибуху було чутно в радіусі більш ніж 20км.



Ну и пусть зато прозрачней свет.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:43

  lapay написав:
"Китай тепер, найімовірніше, вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна", — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

У МЗС Тайваню вважають, що в Пекіні вже навіть визначилися з ключовою датою, коли може відбутися повномасштабне вторгнення на кшталт того, що здійснили росіяни в Україні. Йдеться про 2027 рік.

Видання звертає увагу, що ще ніколи ризик виникнення нового конфлікту не був таким високим, як зараз. Немає підстав говорити, що розбіжності можна врегулювати виключно дипломатичним шляхом, все йде до того, що конфронтації не уникнути. За інформацією тайванських джерел, Китай щодня відправляє винищувачі в напрямку повітряного простору самоврядного острова. Таким чином Пекін намагається перевірити реакцію Тайваню та його союзників, але коли буде удар – ніхто не знає.

Варто зазначити, що відразу 47 літаків Військово-повітряних сил Китаю вночі 26 грудня перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Вони увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню.

Це одна з причин, чому США притримують зброю для України. Нам потрібна перемога вже цього року, хоча б на свіжеокупованих землях.

До того ж тепер зрозуміло, чому Штати усіляко тиснуть на ЕС для його підключення з допомогою по повній.
Невже Шольц не розуміє, що пропетляти (відбутися незначною поміччю) не вдасться?

По суті ЕС повинен стати повноцінним тилом України. Повноцінним. Нехай і неформальним. І поставляти все, що є; і працювати на оборонку для нас день і ніч. Як для самих себе.
Інакше ризики...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25930
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:46

  edvardd написав:🇪🇪Уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні найбільший пакет військової допомоги, куди увійде важке озброєння — гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Про це повідомила (https://twitter.com/kajakallas/status/1 ... 0R_hRBeb-g) прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у своєму твіттері.
Також вона додала, що загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

❗️Швеція передасть Україні близько 50 БМП типу CV90, — віце-прем‘єр Швеції.


уже столько всего решили и не передали
и миги уже поляки передавали и танки по третьему кругу
beee
 
Повідомлень: 68
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:50

"Запахло весною"©)))

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:Щось активізувалися з роздачею повісток, наче в квітні. Сусід поранений в червні знову отримав.

❗️«Ірпінь, годину тому виписали повістку прямо у барбершопі всім працівникам та клієнтам. Фото прикладаю.»
https://t.me/irpin_b_politik/11053

О, щось, наче, ротацією запахло... :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:56

В ТГ пишуть про Софіївську Борщаговку. В Сільпо.

На допомогу Успіху.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8328
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:02

  edvardd написав:⚡️ТГ-канали повідомляють про потужний вибух в Білорусі

Звук вибуху було чутно в радіусі більш ніж 20км.


❗️ У МіГ-31К над Молодечно спалахнув двигун, через це був звук вибуху, - Беларускі Гаюн

"Наші дані вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна". Йдеться у повідомленні.

В результаті займання одного з двох двигунів МіГ-31К ВКС рф (RF-95194), яке супроводжувалося звуком вибуху — насправді це був звук помпажу двигуна. Літак після загоряння, був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром «Мачуліщі».
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8375
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:05

Вартість грошей під час війни...

  Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам!
Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!!

100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212

50$ -- це нині 957$.

А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$

Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям!
Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".

А по-факту?
А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку))
Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом...
А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 3332333333343335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.