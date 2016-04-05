|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:17
andrijk777 написав:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.
Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Але це не варіант люсі.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:30
detroytred написав:
До того ж тепер зрозуміло, чому Штати усіляко тиснуть на ЕС для його підключення з допомогою по повній.
Невже Шольц не розуміє, що пропетляти (відбутися незначною поміччю) не вдасться?
До 27го року все ще не раз може помінятися.
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:32
sashaqbl написав:
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
Приказ в китайской армии; "С целью маскировки перемещаться небольшими группами - по 2-3 миллиона в группе"
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:37
⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна
За – 472. Проти – 19
-
beee
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38
beee написав:
⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна
За – 472. Проти – 19
Он туда отправит своего двойника. А если с ним что случится - то тройника.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:51
Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.
Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Вони ж так само мовчать і не коментують офіційну точку зору
, деякі погоджуються, а ви їх чогось рабами(і іншими поганими словами називаєте) називаєте. Не розумію чому?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111299
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479074
|
|
|1
|4644
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|