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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3332333333343335
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.

Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Але це не варіант люсі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До того ж тепер зрозуміло, чому Штати усіляко тиснуть на ЕС для його підключення з допомогою по повній.
Невже Шольц не розуміє, що пропетляти (відбутися незначною поміччю) не вдасться?

До 27го року все ще не раз може помінятися.
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...


Приказ в китайской армии; "С целью маскировки перемещаться небольшими группами - по 2-3 миллиона в группе"
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна

За – 472. Проти – 19
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38

  beee написав:⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна

За – 472. Проти – 19


Он туда отправит своего двойника. А если с ним что случится - то тройника.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:51

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.

Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...

Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Вони ж так само мовчать і не коментують офіційну точку зору, деякі погоджуються, а ви їх чогось рабами(і іншими поганими словами називаєте) називаєте. Не розумію чому?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)

Необхідно навчитись розрізняти заробітчанство і захист своєї країни.
Для заробітчанства є інші місця, інші країни. Щоправда і вимоги там будуть інші, не просто "неси снаряд".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тоді чим ми відрізняємось від росіян?

Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.
В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність.
А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:18

  detroytred написав:По суті ЕС повинен стати повноцінним тилом України. Повноцінним. Нехай і неформальним. І поставляти все, що є; і працювати на оборонку для нас день і ніч. Як для самих себе.
Інакше ризики...

Нічого нам ЕС не винен і не повинен, якщо таке відбувається під час війни.
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