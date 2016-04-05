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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:17
andrijk777 написав:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.
Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Але це не варіант люсі.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:30
detroytred написав:
До того ж тепер зрозуміло, чому Штати усіляко тиснуть на ЕС для його підключення з допомогою по повній.
Невже Шольц не розуміє, що пропетляти (відбутися незначною поміччю) не вдасться?
До 27го року все ще не раз може помінятися.
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:32
sashaqbl написав:
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
Приказ в китайской армии; "С целью маскировки перемещаться небольшими группами - по 2-3 миллиона в группе"
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:37
⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна
За – 472. Проти – 19
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38
beee написав:
⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна
За – 472. Проти – 19
Он туда отправит своего двойника. А если с ним что случится - то тройника.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:51
Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати.
Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Вони ж так само мовчать і не коментують офіційну точку зору
, деякі погоджуються, а ви їх чогось рабами(і іншими поганими словами називаєте) називаєте. Не розумію чому?
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Додано: Чет 19 січ, 2023 14:14
Успіх написав:
А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)
Необхідно навчитись розрізняти заробітчанство і захист своєї країни.
Для заробітчанства є інші місця, інші країни. Щоправда і вимоги там будуть інші, не просто "неси снаряд".
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Додано: Чет 19 січ, 2023 14:39
andrijk777 написав:
Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.
В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна
відповідальність.
А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ
, а не кримінальну відповідальність.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:18
detroytred написав:
По суті ЕС повинен стати повноцінним тилом України. Повноцінним. Нехай і неформальним. І поставляти все, що є; і працювати на оборонку для нас день і ніч. Як для самих себе.
Інакше ризики...
Нічого нам ЕС не винен і не повинен, якщо таке відбувається під час війни.
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