Усі не мають права заперечувати офіційну точку зору. Максимум - це промовчати і не коментувати...
Але це не варіант люсі.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До 27го року все ще не раз може помінятися.
Але та - США мають серйозного противника в тихоокеанському регіоні...
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️Європарламент щойно проголосував за трибунал для путіна
За – 472. Проти – 19
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:51
Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Вони ж так само мовчать і не коментують офіційну точку зору, деякі погоджуються, а ви їх чогось рабами(і іншими поганими словами називаєте) називаєте. Не розумію чому?
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Необхідно навчитись розрізняти заробітчанство і захист своєї країни.
Для заробітчанства є інші місця, інші країни. Щоправда і вимоги там будуть інші, не просто "неси снаряд".
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.
В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність.
А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:18
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется
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