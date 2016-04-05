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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:14
beee написав:
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется
где она разрушена? кроме последнего налета с ужасом в Днепре и ТЭЦ не помню попаданий в машинные залы
в остальном спасибо резервирущим каналам, Киев 50+ часов без света раза два был минимум
Востаннє редагувалось cohan
в Чет 19 січ, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:14
beee написав:
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше
Теоретично, якщо опалення електричне, + люди понакупляли акумуляторів, + відкладений попит(пралки, посудомийки, бойлери) - то це цілком можливо. В мене в батьків як включають ввечері світло, то майже одразу спрацьовує автоматика на перевантаження.
Але ж це далеко не всюди так. Щойно подивився свої платіжки:
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:15
sashaqbl написав: beee написав:
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше
Теоретично, якщо опалення електричне, + люди понакупляли акумуляторів, + відкладений попит(пралки, посудомийки, бойлери) - то це цілком можливо. В мене в батьків як включають ввечері світло, то майже одразу спрацьовує автоматика на перевантаження.
Але ж це далеко не всюди так. Щойно подивився свої платіжки:
- серпень 298
- вересень 296
- жовтень 292
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зима
ночь длиннее
не говоря об обогревателях, мы конвектор включаем, пока котельная раскручивается после включения
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:16
beee написав:
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется
Не знаю, в мене споживання впало на 25-30%
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:19
Faceless написав: beee написав:
Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется
Не знаю, в мене споживання впало на 25-30%
всем спасибо.
прояснилось
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beee
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:27
vitaliian написав:
почему Борис думает что партнёры отвернутся от РФ непонятно.
пугалки -часть работы политиков
вспомните, Димона и его армагедон, или удьтиматум пуйла Соединенным Штатам в ноябре 2021 (там было что-то про красные линии)
на момент, Китай и Индия получают максимум выгоды от импорта российской нефти
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:31
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:33
beee написав:
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее
а почему туалетная бумага в дни паники продается быстрее. Срут вроде столько же. В первые дни войны я полгорода обошел искал хоть один рулончик.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 січ, 2023 16:41, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:36
vitaliian написав: beee написав:
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее
а почему туалетная бумага в дни паники продается быстрее. Срут вроде столько же. В первые дни войны я полгорода обошел искал хоть один рулончик.
энергии (пусть будет говна) вырабатывается за месяц столько же. поэтому генерация не может быть разрушена. но здесь если пишут что на 30% упала, то поверим
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:46
Романенко:
Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.
Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать.
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