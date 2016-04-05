Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.

Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать.