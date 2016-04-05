На российских самолетах Superjet-100 перестали менять грязные топливные фильтры. Вместо этого их промывают тормозной жидкостью и используют повторно, так как расходников просто нет. Об этом пишет «Авиаторщина».
Ранее фильтры в Россию поставляла компания PowerJet, совместное предприятие французской компании Safran Aircraft Engines и «дочки» Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Сатурн». В связи с санкциями компания больше не сотрудничает с Россией. Фильтры закончились еще осенью. Запасных на рынке не осталось, а альтернатив пока нет.
Буданов розповів, що перед другим раундом переговорів у Білорусі, в ніч проти 3 березня, Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада та передали, що він просить про особисту зустріч. У день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на Київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.
Біля Софійського собору у центрі Києва кілька мікроавтобусів із агентами СБУ перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Кірєєва
зато те кто сливал Херсон спокойно сваливают в рашу.
история мутная, правду никогда не узнаем Киреев был человеком братьев Клюевых -больше 15 лет в наблюдательных советах инстранных и крупных украинских банков (в Ощаде его обвинил Пышный грубо говоря в воровстве
У березні 2016 року тодішній глава «Ощадбанку» Андрій Пишний звинуватив Дениса Кірєєва у скоєнні фінансового шахрайства та заподіянні збитків «Ощадбанку»
(для примера возьмет Банк Укрэсимбанк-с 2014г в него влили больше 30 млрд рефинанса)
По данным НБУ, задолженность по рефинансированию «Укрэксимбанка» на 1 августа составила 21,4 млрд грн, тогда как
но все как в бездонную бочку, концы ведут к председателю правления Гриценко А.В.)
безусловно Киреев обладал информацией и этой информацией он поделился с Будановым, почему его "задержала" контррозведка СБУ? тоже имела на него информацию
возможно -это был двойной/тройной агент (допускается, что кроме рф он мог работать и на западную/или израильскую разведку)
alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
Блогер Некоглай, которого обрили налысо в полиции и выгнали из России заявил, что закупит на $100 000 дроны для Украины и «передаст их лично в руки».
Мягкая сила по-российски: из нейтрального и политически индифферентного человека с очень большой аудиторией создать на пустом месте лютого врага, который за свои кровные будет воспитывать свою аудиторию в соответствующим настрое. Мизулина, запустившая репрессии против Некоглая, уже сэкономила ЦРУ сотню миллионов долларов на проведение подрывных операций.
Нас [РФ] не надо завоевывать. Идиоты сами прекрасно справляются.
beee написав:Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса. Вопроса 2. 1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее) 2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется
Успіх написав:А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)
а якщо вкласти "бойові" гроші в B2B? там 500% річних
для покупки недвиги треба чекати і ловити момент, припускаю що через рік ціни будуть на мінімумі (за умовою що перемога буде через 2 роки)
у мене на районі 3 роки тому продавали будинок (400кв.м. з меблями, дізайн.ремонт )-260к.долл, по факту у 2021 його придбали за 150к.долл на сьогодні якщо намагатись продати більше 130 ніхто не дає
ціни , які ти бачиш у ріелторів-це типовий разводняк, якщо сподобалось щось -шукай вихід на власника (рік тому я придбав 3 земельні ділянки по 10 соток через ріелторів і сплатив їм 3000 дол (по штуцеру за ділянку), потім підійшов до бухгалтера (який відповідає за земельний налог і взяв телефон власника і придбав без рієлтора (тобто 1000долл економії) рієлтор коли дізналась що я маю телефон власника дзвонила и казала, що за 600 долл зроблять , але навіщо (якщо я сам все знаю що робити)
зараз така ситуація -бачишь ціну 50к , знаходишь власника-він каже менше чим за 43 не віддам, а ти -вот 40к і думай-те до завтра(у мене 10 варіантів-хтось і погодиться)
як узнати телефон власника-є декілька сценаріїв (пиши в лічку)