RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3334333533363337
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:47

Импортозамещение

На российских самолетах Superjet-100 перестали менять грязные топливные фильтры. Вместо этого их промывают тормозной жидкостью и используют повторно, так как расходников просто нет. Об этом пишет «Авиаторщина».

Ранее фильтры в Россию поставляла компания PowerJet, совместное предприятие французской компании Safran Aircraft Engines и «дочки» Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Сатурн». В связи с санкциями компания больше не сотрудничает с Россией. Фильтры закончились еще осенью. Запасных на рынке не осталось, а альтернатив пока нет.

@Politkrem
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:48

  mephala написав:
Буданов розповів, що перед другим раундом переговорів у Білорусі, в ніч проти 3 березня, Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада та передали, що він просить про особисту зустріч. У день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на Київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.

Біля Софійського собору у центрі Києва кілька мікроавтобусів із агентами СБУ перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Кірєєва


Буданов: На початку вторгнення Київ вистояв завдяки шпигуну-банкіру, якого вбила СБУ у березні

зато те кто сливал Херсон спокойно сваливают в рашу.


история мутная, правду никогда не узнаем
Киреев был человеком братьев Клюевых -больше 15 лет в наблюдательных советах инстранных и крупных украинских банков (в Ощаде его обвинил Пышный грубо говоря в воровстве
У березні 2016 року тодішній глава «Ощадбанку» Андрій Пишний звинуватив Дениса Кірєєва у скоєнні фінансового шахрайства та заподіянні збитків «Ощадбанку»


(для примера возьмет Банк Укрэсимбанк-с 2014г в него влили больше 30 млрд рефинанса)
По данным НБУ, задолженность по рефинансированию «Укрэксимбанка» на 1 августа составила 21,4 млрд грн, тогда как
но все как в бездонную бочку, концы ведут к председателю правления Гриценко А.В.)

безусловно Киреев обладал информацией и этой информацией он поделился с Будановым, почему его "задержала" контррозведка СБУ? тоже имела на него информацию

возможно -это был двойной/тройной агент (допускается, что кроме рф он мог работать и на западную/или израильскую разведку)
prodigy
 
Повідомлень: 9246
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:51

  alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:52

Классные новости.))

Ситуація з електропостачанням в Україні може покращитися в середині лютого, - Харченко Джерело: https://censor.net/ua/n3394399

Ситуація з енергопостачанням має покращитися з середини березня-початку квітня – заступник глави ОП https://interfax.com.ua/news/economic/885637.html

А я говорю, что может в начале февраля и до конца декабря 202.....года))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 13.09.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:57

Блогер Некоглай, которого обрили налысо в полиции и выгнали из России заявил, что закупит на $100 000 дроны для Украины и «передаст их лично в руки».

Мягкая сила по-российски: из нейтрального и политически индифферентного человека с очень большой аудиторией создать на пустом месте лютого врага, который за свои кровные будет воспитывать свою аудиторию в соответствующим настрое. Мизулина, запустившая репрессии против Некоглая, уже сэкономила ЦРУ сотню миллионов долларов на проведение подрывных операций.

Нас [РФ] не надо завоевывать. Идиоты сами прекрасно справляются.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:59

  Faceless написав:
  beee написав:Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется

Не знаю, в мене споживання впало на 25-30%

У мене теж споживання впало приблизно так
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7594
З нами з: 31.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:02

  vitaliian написав:Зображення

А ротація все ближче і ближче :D :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров взбесил евреев | Виталий Портников


РФ - достойные последователи нацизма
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 19 січ, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7594
З нами з: 31.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

  Успіх написав:А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)


а якщо вкласти "бойові" гроші в B2B? там 500% річних

для покупки недвиги треба чекати і ловити момент,
припускаю що через рік ціни будуть на мінімумі
(за умовою що перемога буде через 2 роки)

у мене на районі 3 роки тому продавали будинок (400кв.м. з меблями, дізайн.ремонт )-260к.долл, по факту у 2021 його придбали за 150к.долл
на сьогодні якщо намагатись продати більше 130 ніхто не дає

ціни , які ти бачиш у ріелторів-це типовий разводняк, якщо сподобалось щось -шукай вихід на власника (рік тому я придбав 3 земельні ділянки по 10 соток через ріелторів і сплатив їм 3000 дол (по штуцеру за ділянку), потім підійшов до бухгалтера (який відповідає за земельний налог і взяв телефон власника і придбав без рієлтора (тобто 1000долл економії) рієлтор коли дізналась що я маю телефон власника дзвонила и казала, що за 600 долл зроблять , але навіщо (якщо я сам все знаю що робити)

зараз така ситуація -бачишь ціну 50к , знаходишь власника-він каже менше чим за 43 не віддам, а ти -вот 40к і думай-те до завтра(у мене 10 варіантів-хтось і погодиться)

як узнати телефон власника-є декілька сценаріїв (пиши в лічку)
prodigy
 
Повідомлень: 9246
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3334333533363337
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479086
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4648
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5907)
19.01.2023 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.