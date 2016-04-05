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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3335333633373338>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:47

Импортозамещение

На российских самолетах Superjet-100 перестали менять грязные топливные фильтры. Вместо этого их промывают тормозной жидкостью и используют повторно, так как расходников просто нет. Об этом пишет «Авиаторщина».

Ранее фильтры в Россию поставляла компания PowerJet, совместное предприятие французской компании Safran Aircraft Engines и «дочки» Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Сатурн». В связи с санкциями компания больше не сотрудничает с Россией. Фильтры закончились еще осенью. Запасных на рынке не осталось, а альтернатив пока нет.

@Politkrem
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:48

  mephala написав:
Буданов розповів, що перед другим раундом переговорів у Білорусі, в ніч проти 3 березня, Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада та передали, що він просить про особисту зустріч. У день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на Київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.

Біля Софійського собору у центрі Києва кілька мікроавтобусів із агентами СБУ перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Кірєєва


Буданов: На початку вторгнення Київ вистояв завдяки шпигуну-банкіру, якого вбила СБУ у березні

зато те кто сливал Херсон спокойно сваливают в рашу.


история мутная, правду никогда не узнаем
Киреев был человеком братьев Клюевых -больше 15 лет в наблюдательных советах инстранных и крупных украинских банков (в Ощаде его обвинил Пышный грубо говоря в воровстве
У березні 2016 року тодішній глава «Ощадбанку» Андрій Пишний звинуватив Дениса Кірєєва у скоєнні фінансового шахрайства та заподіянні збитків «Ощадбанку»


(для примера возьмет Банк Укрэсимбанк-с 2014г в него влили больше 30 млрд рефинанса)
По данным НБУ, задолженность по рефинансированию «Укрэксимбанка» на 1 августа составила 21,4 млрд грн, тогда как
но все как в бездонную бочку, концы ведут к председателю правления Гриценко А.В.)

безусловно Киреев обладал информацией и этой информацией он поделился с Будановым, почему его "задержала" контррозведка СБУ? тоже имела на него информацию

возможно -это был двойной/тройной агент (допускается, что кроме рф он мог работать и на западную/или израильскую разведку)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:51

  alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:52

Классные новости.))

Ситуація з електропостачанням в Україні може покращитися в середині лютого, - Харченко Джерело: https://censor.net/ua/n3394399

Ситуація з енергопостачанням має покращитися з середини березня-початку квітня – заступник глави ОП https://interfax.com.ua/news/economic/885637.html

А я говорю, что может в начале февраля и до конца декабря 202.....года))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:57

Блогер Некоглай, которого обрили налысо в полиции и выгнали из России заявил, что закупит на $100 000 дроны для Украины и «передаст их лично в руки».

Мягкая сила по-российски: из нейтрального и политически индифферентного человека с очень большой аудиторией создать на пустом месте лютого врага, который за свои кровные будет воспитывать свою аудиторию в соответствующим настрое. Мизулина, запустившая репрессии против Некоглая, уже сэкономила ЦРУ сотню миллионов долларов на проведение подрывных операций.

Нас [РФ] не надо завоевывать. Идиоты сами прекрасно справляются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:59

  Faceless написав:
  beee написав:Кто в курсе. По платёжкам за э.э. в нескольких ЖК люди накрутили столько же, сколько до блэкаутов и даже больше. Ну это понятно. При волнообразном включении это напоминает эффект резонанса.
Вопроса 2.
1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее)
2. Если разрушено распределение, то оно либо есть либо его нет у вас в городе. Оно ж не по воздуху доаставляется

Не знаю, в мене споживання впало на 25-30%

У мене теж споживання впало приблизно так
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:02

  vitaliian написав:Зображення

А ротація все ближче і ближче :D :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров взбесил евреев | Виталий Портников


РФ - достойные последователи нацизма
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 19 січ, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

  Успіх написав:А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)


а якщо вкласти "бойові" гроші в B2B? там 500% річних

для покупки недвиги треба чекати і ловити момент,
припускаю що через рік ціни будуть на мінімумі
(за умовою що перемога буде через 2 роки)

у мене на районі 3 роки тому продавали будинок (400кв.м. з меблями, дізайн.ремонт )-260к.долл, по факту у 2021 його придбали за 150к.долл
на сьогодні якщо намагатись продати більше 130 ніхто не дає

ціни , які ти бачиш у ріелторів-це типовий разводняк, якщо сподобалось щось -шукай вихід на власника (рік тому я придбав 3 земельні ділянки по 10 соток через ріелторів і сплатив їм 3000 дол (по штуцеру за ділянку), потім підійшов до бухгалтера (який відповідає за земельний налог і взяв телефон власника і придбав без рієлтора (тобто 1000долл економії) рієлтор коли дізналась що я маю телефон власника дзвонила и казала, що за 600 долл зроблять , але навіщо (якщо я сам все знаю що робити)

зараз така ситуація -бачишь ціну 50к , знаходишь власника-він каже менше чим за 43 не віддам, а ти -вот 40к і думай-те до завтра(у мене 10 варіантів-хтось і погодиться)

як узнати телефон власника-є декілька сценаріїв (пиши в лічку)
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:16

Проти тисяч танків РФ недостатньо мужності українських військових та мотивації нашого народу, зазначив президент.

"Вони готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії... Ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили, і тому займаємось відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати(годувати?) нашого сусіда", - уточнив Зеленський.
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