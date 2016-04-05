Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

Успіх написав: А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку) А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)

а якщо вкласти "бойові" гроші в B2B? там 500% річнихдля покупки недвиги треба чекати і ловити момент,припускаю що через рік ціни будуть на мінімумі(за умовою що перемога буде через 2 роки)у мене на районі 3 роки тому продавали будинок (400кв.м. з меблями, дізайн.ремонт )-260к.долл, по факту у 2021 його придбали за 150к.доллна сьогодні якщо намагатись продати більше 130 ніхто не даєціни , які ти бачиш у ріелторів-це типовий разводняк, якщо сподобалось щось -шукай вихід на власника (рік тому я придбав 3 земельні ділянки по 10 соток через ріелторів і сплатив їм 3000 дол (по штуцеру за ділянку), потім підійшов до бухгалтера (який відповідає за земельний налог і взяв телефон власника і придбав без рієлтора (тобто 1000долл економії) рієлтор коли дізналась що я маю телефон власника дзвонила и казала, що за 600 долл зроблять , але навіщо (якщо я сам все знаю що робити)зараз така ситуація -бачишь ціну 50к , знаходишь власника-він каже менше чим за 43 не віддам, а ти -вот 40к і думай-те до завтра(у мене 10 варіантів-хтось і погодиться)як узнати телефон власника-є декілька сценаріїв (пиши в лічку)