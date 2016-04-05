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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3335333633373338
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А ротація все ближче і ближче

Ой не факт.
Судячи з кількості зброї, яку нам обіцяють, цілком можливо, що формуватимуть нові бригади...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:24

  wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.



Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:34

  Камикадзе написав:
  wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.



Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.

да что вы спорите, там была диверсия на борту, и невозможность управлять, а возможно так что и некому...купили технаря, кое что подложить, за 2 дня до вылета...работали по минобороны, а попали по МВД... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:38

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:А ротація все ближче і ближче

Ой не факт.
Судячи з кількості зброї, яку нам обіцяють, цілком можливо, що формуватимуть нові бригади...

Цсссссссс🤫🤫🤫🤫🤫
Не заважайте заплутувати ворога :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:41

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Тоді чим ми відрізняємось від росіян?

Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.
В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність.
А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.

А в РФ що? Свобода чи вседозволеність?

Ви все змішали в одну кучу і говорите штампами, я не маю бажання обговорювати штампи.

І в РФ також ніхто з посадовців кримінальної відповідальності за слова не поніс! Максимум ПОЛІТИЧНУ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:купили технаря, кое что подложить, за 2 дня

Технарь даже в момент вылета борта не знает, кого будут возить. Это ж не личный членовоз. Не выдумывайте.
Там 99% что-то зацепили в тумане и дальше уже рухнули на садик.
Сегодня смотрел по карте , где этот садик, там неподалеку на северной окраине Броваров есть подходящая площадка. И пожарка неподалеку с хорошей площадкой, если судить по гугл-мапсу. Наверное туда метили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:21

В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
Зображення
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 січ, 2023 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:28

  Камикадзе написав:
  wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.

Куда срочно в густой туман над городом нужно лететь лично высшему руководству МВД?
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29

В преддверии «Рамштайна»
союзники Украины готовят большую военную помощь Киеву

В частности, скоро ВСУ получат:

▪️От США: 100 БМП Bradley, 55 бронемашин, 100 БТР M113, 18 САУ M109А6, 250 БОР M1117, 138 бронемашин HMMWV, 100 Stryker БТР, GLSDB, 36 105-мм гаубиц.
▪️От Британии 14 танков Challenger 2, 30 САУ AS90, 200 БМП/БТР, 600 ракет Brimstone, современные ракеты.
▪️От Канады: 200 бронемашин Senator , 1 батарея ПВО NASAMS.
От Польши: 14 танков Леопард 2, зенитные комплексы S60.
▪️От Германии: 40 Marder БМП, 1 батарею ПВО Patriot.
▪️От Франции: 40 колесных танков AMX-10.
▪️От Швеции: 50 CV-90 БМП, 12 Archer САУ.
▪️От Чехии: 26-30 САУ Dana-M2.
▪️От Эстонии: более 10 гаубиц 155mm FH70, более 10 гаубиц 122mm Д30.
▪️От Латвии: ПЗРК Stinger, 2 вертолета Ми-17, пулеметы, БПЛА.
▪️От Литвы: десятки зенитных пушек L-70, 2 вертолета Ми-8.
▪️От Дании: 19 САУ Caesar.

▪️Также в составе коалиции европейские страны предоставят Украине 16 САУ Zuzana-2, 90 танков T-72, 1 батарею ПВО SAMP/T.

К вооружению будут предоставлены десятки тысяч снарядов. Более детальный список будет известен после заседания контактной группы «Рамштайн».
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29

  vitaliian написав:
  alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.

Но ты, как всегда, процитировал только часть сообщения, а дальше было
Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія

Чувак стебался :) а ты преподнёс как правду
Полуправда - хуже лжи
pesikot
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