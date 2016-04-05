wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.
wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.
да что вы спорите, там была диверсия на борту, и невозможность управлять, а возможно так что и некому...купили технаря, кое что подложить, за 2 дня до вылета...работали по минобороны, а попали по МВД...
andrijk777 написав:Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю. В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність. А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.
А в РФ що? Свобода чи вседозволеність?
Ви все змішали в одну кучу і говорите штампами, я не маю бажання обговорювати штампи.
І в РФ також ніхто з посадовців кримінальної відповідальності за слова не поніс! Максимум ПОЛІТИЧНУ.
edvardd написав:купили технаря, кое что подложить, за 2 дня
Технарь даже в момент вылета борта не знает, кого будут возить. Это ж не личный членовоз. Не выдумывайте. Там 99% что-то зацепили в тумане и дальше уже рухнули на садик. Сегодня смотрел по карте , где этот садик, там неподалеку на северной окраине Броваров есть подходящая площадка. И пожарка неподалеку с хорошей площадкой, если судить по гугл-мапсу. Наверное туда метили.
wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
Проклятая война, нужно лететь не взирая, нужно ... У этого экипажа выбора не было, аварийная ситуация развилась мгновенно и не дала шансов увести машину в сторону. Это НЕ ОПРАВДАНИЕ, ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖА. Уверен, был бы выбор, увели бы машину ценой собственной жизни, но ситуация ткого выбора не дала.
Куда срочно в густой туман над городом нужно лететь лично высшему руководству МВД?
alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
Но ты, как всегда, процитировал только часть сообщения, а дальше было
Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія
Чувак стебался а ты преподнёс как правду Полуправда - хуже лжи