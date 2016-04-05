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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3336333733383339
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І в РФ також ніхто з посадовців кримінальної відповідальності за слова не поніс! Максимум ПОЛІТИЧНУ.

Навальний. Нємцов. Магомедови. Кара-Мурза. Ройзман. Це так, що сходу в голову прийшли...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:09

Стоило Успіх написать
То що, нам москву не спалювати цілу, а лише половину?

как мгновенно последовала реакция:
  vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
Зображення

Успіх, вы по-прежнему сомневаетесь, что ваши посты читают и на ваши слова очень серьезно реагируют в столице оркостана? :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Разве отдача ПВО, которая стоит на крыше здания, не должна его постепенно разрушить?

Или поставили на крыше по той причине, что население не заметит?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:17

vitaliian
Только у тебя опять ссылка с картинкой не стыкуется

Ты набрасываешь всякое гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:54

  edvardd написав:да что вы спорите, там была диверсия на борту, и невозможность управлять, а возможно так что и некому...купили технаря, кое что подложить, за 2 дня до вылета...работали по минобороны, а попали по МВД... :cry:

А при чому там ,,работалі по міноборони,,? Гелікоптер числився за МНС, а возив віп-ів з МВД. Такими гелікоптерами боєприпаси в Маріуполь а звідти поранених не вивозили, а на старих МІ-8-их. На борту були 2 пілоти і бортінженер СПЕЦІАЛЬНОГО авіаотряду, 3 віп-а, начальник охорони, фотограф і помічниця.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:56

alex lem а фотограф зачем, у помощницы нет Айфона?
vitaliian
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