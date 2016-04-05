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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3337333833393340>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І в РФ також ніхто з посадовців кримінальної відповідальності за слова не поніс! Максимум ПОЛІТИЧНУ.

Навальний. Нємцов. Магомедови. Кара-Мурза. Ройзман. Це так, що сходу в голову прийшли...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:09

Стоило Успіх написать
То що, нам москву не спалювати цілу, а лише половину?

как мгновенно последовала реакция:
  vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
Зображення

Успіх, вы по-прежнему сомневаетесь, что ваши посты читают и на ваши слова очень серьезно реагируют в столице оркостана? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Разве отдача ПВО, которая стоит на крыше здания, не должна его постепенно разрушить?

Или поставили на крыше по той причине, что население не заметит?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:17

vitaliian
Только у тебя опять ссылка с картинкой не стыкуется

Ты набрасываешь всякое гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:54

  edvardd написав:да что вы спорите, там была диверсия на борту, и невозможность управлять, а возможно так что и некому...купили технаря, кое что подложить, за 2 дня до вылета...работали по минобороны, а попали по МВД... :cry:

А при чому там ,,работалі по міноборони,,? Гелікоптер числився за МНС, а возив віп-ів з МВД. Такими гелікоптерами боєприпаси в Маріуполь а звідти поранених не вивозили, а на старих МІ-8-их. На борту були 2 пілоти і бортінженер СПЕЦІАЛЬНОГО авіаотряду, 3 віп-а, начальник охорони, фотограф і помічниця.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:56

alex lem а фотограф зачем, у помощницы нет Айфона?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:12

  Успіх написав:
  Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам!
Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!!
100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212
50$ -- це нині 957$.
А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$
Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям!
Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".

А по-факту?
А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку))
Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом...
А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вельмишановні Ваша зарплата фінансується не америнським вуйком, а народом України:
Данило Гетманцев:
Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах.
Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії. https://glavcom.ua/longreads/danilo-het ... 95071.html

Звичайно, якби не партнери, то може би з власних коштів не всі гроші ішли би на оборону, але наразі хоча би формально так - Україна фінансує ЗСУ, а партнери практично все решту.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:33

  Ой+ написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам!
Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!!
100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212
50$ -- це нині 957$.
А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$
Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям!
Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".

А по-факту?
А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку))
Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом...
А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вельмишановні Ваша зарплата фінансується не америнським вуйком, а народом України:
Данило Гетманцев:
Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах.
Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії. https://glavcom.ua/longreads/danilo-het ... 95071.html

Звичайно, якби не партнери, то може би з власних коштів не всі гроші ішли би на оборону, але наразі хоча би формально так - Україна фінансує ЗСУ, а партнери практично все решту.

вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.

але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл. :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:44

Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни, — Зеленський.

«Польща готова, Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн готова забезпечити Україну навіть невеликою кількістю танків, які в них є».
Кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну, вже завтра, на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн, – Reuters з посиланням на міністра оборони Литви.

У США заявили про плани передати частину конфіскованих активів РФ на користь України, – представник Мін'юсту США Адамс
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:48

  Hotab написав:
  edvardd написав:купили технаря, кое что подложить, за 2 дня

Технарь даже в момент вылета борта не знает, кого будут возить. Это ж не личный членовоз. Не выдумывайте.
Там 99% что-то зацепили в тумане и дальше уже рухнули на садик.
Сегодня смотрел по карте , где этот садик, там неподалеку на северной окраине Броваров есть подходящая площадка. И пожарка неподалеку с хорошей площадкой, если судить по гугл-мапсу. Наверное туда метили.

Да і "куплений" технарь нікуди ж не втік-то.
І що там підкласти за 2 дні.
Коли технік групи обслуговування робить передполітну. Його роботи контролює начальник групи. І потім інженер вибірково.
До того ж груп таких три. Четвертої - озброєння на цивільному нема. А ще паролісти.
Всі лазять один коло або за другим, місця з гулькін ніс.
І технік цього ЛА постійно контролює роботу усіх.

До того ж напередодні ще й була попередня підготовка ЛА. З усім комплексом робіт та контрольних оглядів.

В принципі все можливо, а практично - техніку ЛА мабуть простіше мабуть стати шахідом, ніж щось підкладати.

Ну а на додаток Ваш аргумент про незнання хто пасажири зводить ризики закладки "чогось" за 2 дні до рівня безперспективності такої операції.
detroytred
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