edvardd написав:да что вы спорите, там была диверсия на борту, и невозможность управлять, а возможно так что и некому...купили технаря, кое что подложить, за 2 дня до вылета...работали по минобороны, а попали по МВД...
А при чому там ,,работалі по міноборони,,? Гелікоптер числився за МНС, а возив віп-ів з МВД. Такими гелікоптерами боєприпаси в Маріуполь а звідти поранених не вивозили, а на старих МІ-8-их. На борту були 2 пілоти і бортінженер СПЕЦІАЛЬНОГО авіаотряду, 3 віп-а, начальник охорони, фотограф і помічниця.
Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам! Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!! 100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212 50$ -- це нині 957$. А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$ Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям! Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".
А по-факту? А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)) Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом... А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!
Вельмишановні Ваша зарплата фінансується не америнським вуйком, а народом України:
Данило Гетманцев: Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах. Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії. https://glavcom.ua/longreads/danilo-het ... 95071.html
Звичайно, якби не партнери, то може би з власних коштів не всі гроші ішли би на оборону, але наразі хоча би формально так - Україна фінансує ЗСУ, а партнери практично все решту.
Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам! Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!! 100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212 50$ -- це нині 957$. А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$ Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям! Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".
А по-факту? А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)) Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом... А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!
Вельмишановні Ваша зарплата фінансується не америнським вуйком, а народом України:
Данило Гетманцев: Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах. Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії. https://glavcom.ua/longreads/danilo-het ... 95071.html
Звичайно, якби не партнери, то може би з власних коштів не всі гроші ішли би на оборону, але наразі хоча би формально так - Україна фінансує ЗСУ, а партнери практично все решту.
вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.
але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл.
Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни, — Зеленський.
«Польща готова, Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн готова забезпечити Україну навіть невеликою кількістю танків, які в них є». Кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну, вже завтра, на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн, – Reuters з посиланням на міністра оборони Литви.
У США заявили про плани передати частину конфіскованих активів РФ на користь України, – представник Мін'юсту США Адамс
edvardd написав:купили технаря, кое что подложить, за 2 дня
Технарь даже в момент вылета борта не знает, кого будут возить. Это ж не личный членовоз. Не выдумывайте. Там 99% что-то зацепили в тумане и дальше уже рухнули на садик. Сегодня смотрел по карте , где этот садик, там неподалеку на северной окраине Броваров есть подходящая площадка. И пожарка неподалеку с хорошей площадкой, если судить по гугл-мапсу. Наверное туда метили.
Да і "куплений" технарь нікуди ж не втік-то. І що там підкласти за 2 дні. Коли технік групи обслуговування робить передполітну. Його роботи контролює начальник групи. І потім інженер вибірково. До того ж груп таких три. Четвертої - озброєння на цивільному нема. А ще паролісти. Всі лазять один коло або за другим, місця з гулькін ніс. І технік цього ЛА постійно контролює роботу усіх.
До того ж напередодні ще й була попередня підготовка ЛА. З усім комплексом робіт та контрольних оглядів.
В принципі все можливо, а практично - техніку ЛА мабуть простіше мабуть стати шахідом, ніж щось підкладати.
Ну а на додаток Ваш аргумент про незнання хто пасажири зводить ризики закладки "чогось" за 2 дні до рівня безперспективності такої операції.