Shaman написав:вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.
але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл.
Таке враження, що ідеї О.Бендера проникли ширше ніж уявлялось:
Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по- нимаете?... - О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - говорил Ос- тап на прощание, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно нахо- диться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.