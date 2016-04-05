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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.

але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл.

Таке враження, що ідеї О.Бендера проникли ширше ніж уявлялось:
Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны
вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!
Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать
свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по-
нимаете?...
- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - говорил Ос-
тап на прощание, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно нахо-
диться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.
При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но
больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от
этого порыва.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:34

  yanyura написав:Стоило Успіх написать
То що, нам москву не спалювати цілу, а лише половину?

как мгновенно последовала реакция:
  vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
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Успіх, вы по-прежнему сомневаетесь, что ваши посты читают и на ваши слова очень серьезно реагируют в столице оркостана? :mrgreen:

Ну раз так, то ще може легенько згадати про санкт-петербург ;)
Нехай тепер думають - в яке місто і куди саме прилетить? :mrgreen:
Успіх
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  #<1 ... 3337333833393340
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