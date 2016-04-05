Shaman написав:вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.
але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл.
Таке враження, що ідеї О.Бендера проникли ширше ніж уявлялось:
Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по- нимаете?... - О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - говорил Ос- тап на прощание, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно нахо- диться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.
Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска и двинуться на юг Украины, — Польский генерал Вальдемар Скшипчак.
По его информации, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат.
В таком случае под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.
‼В Пентагоне не видят признаков подготовки россией нового наступления.
Такое заявление сделал спикер Объединённого комитета начальников штабов Дейв Батлер в интервью "Радио Свобода". По его словам, свою роль на фронте могут сыграть наёмники "Вагнера", хотя сейчас нет ничего, что бы показывало их способность к наступлению.
Я верю Пентагону. Кем нужно быть, чтобы снова верить разным блогерам и "экспертам", власти - их нужно понимать наоборот или игнорировать. Такое чувство, что у них диверсионная задача, ляпнуть что угодно, но только бы невпопад. Видимо чтобы прогнозировать, одних сплетен мало, нужны аналитики и разведданные