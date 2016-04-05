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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3338333933403341>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
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GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вже декілька разів зустрів, що іноземна допомога не йде на військові витрати. якщо комусь треба, то можна й так вважати.

але ж ми розуміємо, що коли гроші попали в кишеню - то цей поділ досить умовний. якщо ви отримуєте зп та пенсію, то що саме ви втратите у магазині - теж умовний розподіл.

Таке враження, що ідеї О.Бендера проникли ширше ніж уявлялось:
Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны
вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!
Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать
свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по-
нимаете?...
- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - говорил Ос-
тап на прощание, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно нахо-
диться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.
При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но
больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от
этого порыва.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:34

  yanyura написав:Стоило Успіх написать
То що, нам москву не спалювати цілу, а лише половину?

как мгновенно последовала реакция:
  vitaliian написав:
В Москве на административных зданиях начали устанавливать ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью крана. На здании Минобороны РФ также замечено ПВО.
https://t.me/KremlCirk/3826?single
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Успіх, вы по-прежнему сомневаетесь, что ваши посты читают и на ваши слова очень серьезно реагируют в столице оркостана? :mrgreen:

Ну раз так, то ще може легенько згадати про санкт-петербург ;)
Нехай тепер думають - в яке місто і куди саме прилетить? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:00

Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска и двинуться на юг Украины, — Польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По его информации, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат.

В таком случае под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

‼В Пентагоне не видят признаков подготовки россией нового наступления.

Такое заявление сделал спикер Объединённого комитета начальников штабов Дейв Батлер в интервью "Радио Свобода". По его словам, свою роль на фронте могут сыграть наёмники "Вагнера", хотя сейчас нет ничего, что бы показывало их способность к наступлению.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:22

vitaliian тягнете всяке гівно з російських помоєк сюди на форум...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:30

  alex lem написав:vitaliian тягнете всяке гівно з російських помоєк сюди на форум...

Зачем читаете? В ЧС и жизнь прекрасна. Я вас тоже туда добавлю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я верю только Пентагону.

Кем нужно быть, чтобы снова, после полу года обмана (войны не будет
говорили они) верить разным блогерам и "экспертам", власти - их нужно понимать наоборот или игнорировать.

Такое чувство, что у них диверсионная задача, ляпнуть что угодно, но только бы невпопад.

Видимо чтобы прогнозировать, одних сплетен мало, нужны аналитики и разведданные
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:37

beee в этот раз инфа про направление удара тоже публичной не будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:06

  vitaliian написав:beee в этот раз инфа про направление удара тоже публичной не будет.

Пусть это будет сюрприз. Мы же так их любим. Защитим своей грудью, как сказал ВЗ.

О мобилизации.
Чтобы научить нас, далёких от военного дела гражданских, нужно минимум пол года. Минимум.
Всё, что меньше - называется МЯСО
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:13

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:1. Если разрушена генерация, то почему объём электрики у всех в итоге даже больше (т.е. электричества поставили столько же но в 2 раза быстрее
а почему туалетная бумага в дни паники продается быстрее. Срут вроде столько же. В первые дни войны я полгорода обошел искал хоть один рулончик.

энергии (пусть будет говна) вырабатывается за месяц столько же. поэтому генерация не может быть разрушена. но здесь если пишут что на 30% упала, то поверим

Вырабатывается меньше. И потребляется тоже меньше.
Судить только по платёжкам населения не стоит.
Промышленность продолжает падение, соответственно, падает потребление э/э.
К сожалению, генерация из-за обстрелов падает быстрее.
ЛАД
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  #<1 ... 3338333933403341>
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