Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны

вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!

Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать

свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня по-

нимаете?...

- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - говорил Ос-

тап на прощание, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно нахо-

диться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но

больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от

этого порыва.