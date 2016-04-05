alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
В Харькове на Новых домах вообще не отключают. На ХТЗ тоже. И ещё в ряде районов. Там, где отключают - часа на 3-4 (днём).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 січ, 2023 01:23, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю. В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність. А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.
1. Арестович высказал своё мнение/предположение до официального. 2. Должность Арестовича - "внештатный советник ОП" - не особо официальная, мягко говоря. 3. Не вижу ничего преступного в предположении Арестовича. Функция ПВО (и обязанность!) сбивать средства воздушного нападения противника. В любом случае вина лежит на агрессоре, обстреливающем город, а не на ПВО. Если даже РФ стреляли по ТЭЦ, как предположил Филатов, то при невысокой точности Х-22 запросто могли попасть не в ТЭЦ, а в жилой дом. Если даже допустить, что Арестович прав, то эти жертвы могли быть не в этом доме, а в другом таком же. 4. Шум, который подняли по поводу Арестовича, на мой взгляд, чисто политическая возня.
Индия обошла Китай по численности населения: в конце минувшего года там проживало 1,417 млрд человек - на 5 млн человек больше, чем в КНР, следует из данных, обнародованных организацией World Population Review в среду, 18 января.
Накануне власти Китая объявили, что в 2022 году население страны впервые с 1960-х годов сократилось по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек. По данным Государственного статистического управления КНР, сейчас в стране проживают более 1,411 млрд человек.
Согласно оценкам World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 млрд человек. Другая исследовательская организация - Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 млрд человек. ........ Половина населения Индии - люди моложе 30 лет. Около 800 млн человек получают от правительства бесплатное продовольствие - это крупнейшая подобная программа в мире.
Тут vitaliian выкладывал беседу Дудя с Кучерой. На мой взгляд, ничего особенного. То, что Кучера известное "медийное лицо" не делает его мыслителем или сколько-нибудь соображающим человеком. Примитивный обывательвесьма низкого пошиба. Интереснее реакция россиян:
После интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом) на актера и телеведущего Оскара Кучеру сошла новая лавина известности. Выход трехчасовой беседы, где актер, в том числе высказал свою позицию по ситуации на Украине, спровоцировал тысячи постов в социальных сетях. В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными. 18 января он в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что думает на этот счет.
«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — считает Кучера.