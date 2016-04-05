Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:23

sashaqbl написав: andrijk777 написав: Тоді чим ми відрізняємось від росіян? Тоді чим ми відрізняємось від росіян?

Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.

В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність.

А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність. Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю.В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявністьвідповідальність.А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс, а не кримінальну відповідальність.

1. Арестович высказал своё мнение/предположениеофициального.2. Должность Арестовича - "внештатный советник ОП" - не особо официальная, мягко говоря.3. Не вижу ничего преступного в предположении Арестовича. Функция ПВО (и обязанность!) сбивать средства воздушного нападения противника.В любом случаележит, обстреливающем город, а не на ПВО. Если даже РФ стреляли по ТЭЦ, как предположил Филатов, то при невысокой точности Х-22 запросто могли попасть не в ТЭЦ, а в жилой дом. Если даже допустить, что Арестович прав, то эти жертвы могли быть не в этом доме, а в другом таком же. Да и ТЭЦ тоже не военная, а гражданская цель.4. Шум, который подняли по поводу Арестовича, на мой взгляд, чисто политическая возня.P.s. На мой взгляд, официально высказанная позже позиция, которая утверждает, что мы в принципе не можем сбивать эти ракеты, а предыдущие сообщения были "ошибочными" хуже.