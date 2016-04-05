alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
В Харькове на Новых домах вообще не отключают. На ХТЗ тоже. И ещё в ряде районов. Там, где отключают - часа на 3-4 (днём).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 січ, 2023 01:23, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Тоді чим ми відрізняємось від росіян?
Різниця джесь така ж, як між свободою і все дозволеністю. В кацапів ніхто не може мати власної думки. За її наявність кримінальна відповідальність. А тут мова йде про те, що працівник органів влади не може озвучувати власну думку, політик, а не будь-хто, - не може озвучувати власну думку, бо це може зашкодити іміджу держави. І за озвучення люся поніс ПОЛІТИЧНУ, а не кримінальну відповідальність.
1. Арестович высказал своё мнение/предположение до официального. 2. Должность Арестовича - "внештатный советник ОП" - не особо официальная, мягко говоря. 3. Не вижу ничего преступного в предположении Арестовича. Функция ПВО (и обязанность!) сбивать средства воздушного нападения противника. В любом случае вина лежит на агрессоре, обстреливающем город, а не на ПВО. Если даже РФ стреляли по ТЭЦ, как предположил Филатов, то при невысокой точности Х-22 запросто могли попасть не в ТЭЦ, а в жилой дом. Если даже допустить, что Арестович прав, то эти жертвы могли быть не в этом доме, а в другом таком же. Да и ТЭЦ тоже не военная, а гражданская цель. 4. Шум, который подняли по поводу Арестовича, на мой взгляд, чисто политическая возня.
P.s. На мой взгляд, официально высказанная позже позиция, которая утверждает, что мы в принципе не можем сбивать эти ракеты, а предыдущие сообщения были "ошибочными" хуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 січ, 2023 03:36, всього редагувалось 2 разів.
Индия обошла Китай по численности населения: в конце минувшего года там проживало 1,417 млрд человек - на 5 млн человек больше, чем в КНР, следует из данных, обнародованных организацией World Population Review в среду, 18 января.
Накануне власти Китая объявили, что в 2022 году население страны впервые с 1960-х годов сократилось по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек. По данным Государственного статистического управления КНР, сейчас в стране проживают более 1,411 млрд человек.
Согласно оценкам World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 млрд человек. Другая исследовательская организация - Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 млрд человек. ........ Половина населения Индии - люди моложе 30 лет. Около 800 млн человек получают от правительства бесплатное продовольствие - это крупнейшая подобная программа в мире.
Тут vitaliian выкладывал беседу Дудя с Кучерой. На мой взгляд, ничего особенного. То, что Кучера известное "медийное лицо", не делает его мыслителем или сколько-нибудь соображающим человеком. Примитивный обыватель весьма низкого пошиба. Интереснее реакция россиян:
После интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом) на актера и телеведущего Оскара Кучеру сошла новая лавина известности. Выход трехчасовой беседы, где актер, в том числе высказал свою позицию по ситуации на Украине, спровоцировал тысячи постов в социальных сетях. В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными. 18 января он в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что думает на этот счет.
«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — считает Кучера.
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про санкціонування президентом Джо Байденом військової допомоги Україні, сумарну вартість якої оцінюють у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду США.
У публікації йдеться про те, що з серпня 2021 року США вже тридцятий раз вдаються до скорочення власних запасів озброєнь для постачання ЗСУ. До нового пакету допомоги увійшли сотні одиниць броньованої техніки, системи ППО, а також багато інших технічних засобів, серед яких:
Додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS); Вісім ЗРК Avenger; 59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 295 000 снарядів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними катками; 53 машини з протимінним захистом від засідок (MRAP); 350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV); 20000 155-мм артилерійських снарядів; Близько 600 високоточних 155-мм артилерійських пострілів; 95000 105-мм артилерійських снарядів; Приблизно 11 800 пострілів до 120 мм мінометів; Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS); 12 машин підтримки боєприпасів; 6 командно-штабних машин; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (ХАРМ); Близько 2000 протитанкових ракет; Понад 3 000 000 набоїв до стрілецької зброї; Демонтажне обладнання для розчищення перешкод; Протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення; Запасні частини та інше польове обладнання. Повідомляється, що додаткові боєприпаси NASAMS і системи ППО Avenger повинні допомогти Україні протистояти ракетним атакам, що почастішали, з боку ЗС РФ.
Згадані 59 БМП Bradley разом раніше наданими 50 Bradley та 90 БТР Stryker дозволять Україні сформувати дві бригади бронетехніки.
Дания безвозмездно передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar, сообщило Минобороны страны. "Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу установок Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины", - заявил датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
Кроме того, министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи страна передаст Украине десятки зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8.
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Великобритания поставит Украине еще 600 самонаводящихся ракет класса "воздух-земля" Brimstone, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса. Это подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя", - сказал Уоллес.