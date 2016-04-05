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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3339334033413342
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:27

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.

Но ты, как всегда, процитировал только часть сообщения, а дальше было
Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія

Чувак стебался :) а ты преподнёс как правду
Полуправда - хуже лжи

PS. Но ты так и не сказал, где это у тебя такое счастье, что только по ночам отключают

По різному виключають:
На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їх помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% — що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% — від 10 до 14 годин, 7% — від 15 до 19 годин, 2% — від 20 до 21 години, 1% — більше 22 годин, 0,8% — що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% — що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% — менше 1 години, 6% — що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби. https://news.finance.ua/ua/yak-vplyvaye ... nfohrafika

В мене графік 2 год є, 4 год нема. І того зараз попадаю в 7% (від 15 до 19 год нема).
Але вже є і безперебійник і панелька і ще всякий дріб'язок. Споживання за грудень 16 кВт*год на особу в сім'ї - абсолютний мінімум. З весни планую енергонезалежність далі посилювати. І в перспективі може потім бути так, що після певних інвестицій, потреба в обленергах і т.д. суттєво знизиться. Особливо якщо ще і вартість зросте, то можуть залишитись клієнтами, як у громадському транспорті, переважно багаточисельні пільгові категорії. А хто має можливість, то сам для себе вирішить ці питання.
Ой+
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  #<1 ... 3339334033413342
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