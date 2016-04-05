alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком
а мне не верят что есть города (точнее определенные районы), где свет отключают редко или только ночью.
Но ты, как всегда, процитировал только часть сообщения, а дальше было
Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія
Чувак стебался а ты преподнёс как правду Полуправда - хуже лжи
PS. Но ты так и не сказал, где это у тебя такое счастье, что только по ночам отключают
По різному виключають:
На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їх помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% — що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% — від 10 до 14 годин, 7% — від 15 до 19 годин, 2% — від 20 до 21 години, 1% — більше 22 годин, 0,8% — що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% — що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% — менше 1 години, 6% — що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби. https://news.finance.ua/ua/yak-vplyvaye ... nfohrafika
В мене графік 2 год є, 4 год нема. І того зараз попадаю в 7% (від 15 до 19 год нема). Але вже є і безперебійник і панелька і ще всякий дріб'язок. Споживання за грудень 16 кВт*год на особу в сім'ї - абсолютний мінімум. З весни планую енергонезалежність далі посилювати. І в перспективі може потім бути так, що після певних інвестицій, потреба в обленергах і т.д. суттєво знизиться. Особливо якщо ще і вартість зросте, то можуть залишитись клієнтами, як у громадському транспорті, переважно багаточисельні пільгові категорії. А хто має можливість, то сам для себе вирішить ці питання.
Ой+ написав:В мене графік 2 год є, 4 год нема. І того зараз попадаю в 7% (від 15 до 19 год нема). Але вже є і безперебійник і панелька і ще всякий дріб'язок. Споживання за грудень 16 кВт*год на особу в сім'ї - абсолютний мінімум. З весни планую енергонезалежність далі посилювати. І в перспективі може потім бути так, що після певних інвестицій, потреба в обленергах і т.д. суттєво знизиться. Особливо якщо ще і вартість зросте, то можуть залишитись клієнтами, як у громадському транспорті, переважно багаточисельні пільгові категорії. А хто має можливість, то сам для себе вирішить ці питання
спасибо, очень полезно и интересно, особенно по части отключений, мне отключают на 10-12 часов, то есть я в 7%. А как холодильник будете запитывать?
vitaliian написав:очень полезно и интересно, особенно по части отключений, мне отключают на 10-12 часов, то есть я в 7%. А как холодильник будете запитывать?
В 17%. Зараз простіше - погода сприяє. Але наразі мінімізував вміст, морозилка близька до 0 по запасах, безперебійник в принципі може тягти, а так працює по подачі ЕЕ. Живу у приватному будинку, так що все у своїх руках - що зробиш, то і маєш.
Schmit написав:Про Абрамси. Різним Іракам, Марокко, Єгиптам і навіть Афганістанам - можна, а Україні нізя.
там каменистая почва, у нас чернозём-болото, танк 70 тонн, он просто застрянет, даже если наши лёгкие 72е грузли, чтобы потом по миру небыло антирекламы, что Абрамсы говно, Леопард весит 55 тонн, он хоть полегче...
vitaliian написав:очень полезно и интересно, особенно по части отключений, мне отключают на 10-12 часов, то есть я в 7%. А как холодильник будете запитывать?
В 17%. Зараз простіше - погода сприяє. Але наразі мінімізував вміст, морозилка близька до 0 по запасах, безперебійник в принципі може тягти, а так працює по подачі ЕЕ. Живу у приватному будинку, так що все у своїх руках - що зробиш, то і маєш.
ошибка, морозилку, да и холодильник, нужно забить до отказа, продукты аккумулируют холод, если нет продуктов - можно спец аккумуляторы холода... у нас если станет совсем хреново, притащу с дачи бесперебойник на 3 квт, он тянет всё, даже чайник...
vitaliian написав:очень полезно и интересно, особенно по части отключений, мне отключают на 10-12 часов, то есть я в 7%. А как холодильник будете запитывать?
В 17%. Зараз простіше - погода сприяє. Але наразі мінімізував вміст, морозилка близька до 0 по запасах, безперебійник в принципі може тягти, а так працює по подачі ЕЕ. Живу у приватному будинку, так що все у своїх руках - що зробиш, то і маєш.
да 17% единичку пропустил. Сегодня получил такую смс
Станом на 8 год.00хв 20.01.2023р. графіки відмінено. При введенні відключень повідомимо додатково.
вряд-ли он приехал сказать, спите спокойно наступления не будет. Это можно было и в смске написать.
И Генерал ипсо
На вечернем совещании в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков президент [Путин] поделился неоднозначными результатами телефонных переговоров с президентом Ирана и… нарвался. С слабо завуалированным раздражением и плохо скрываемой критикой предыдущих решений президента, выступил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Патрушев задал Путину несколько риторических вопросов, которые не требовали ответа, а скорее содержали неутешительные ответы в самой постановке. Так, секретарь Совбеза поинтересовался какими силами президент собирается проводить готовящееся наступление сразу на нескольких направлениях на фронте, в свете передачи Украине новых объемов вооружений со стороны Запада. Полюбопытствовал Патрушев и как Путин собирается выигрывать войну или хотя-бы удерживать «новые территории», которые по конституции теперь входят в состав России, и как президент собирается заключать мир или как минимум переходить к перемирию, когда противник силён, вооружен, вдохновлен и не имеет никакого желания идти на компромисс. Финальными вопросами были- как сильно замерзла Европа, насколько серьёзно сказался «миграционный» кризис с украинскими беженцами на решимости Запада и, самое интересное, дословно: «на хера выдвигать такие ультиматумы за которыми следуют собственные поражения». После выступления Патрушева президент произнес короткую речь переходящую в крик с обвинениями в адрес военного руководства и закрыл совещание. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после совещания связался с Патрушевым и высказал свою поддержку всему сказанному секретарем Совбеза. Глобального раскола в путинском окружении пока нет, но система от внутреннего напряжения трещит по швам и любое резкое движение может стать триггером к её обрушению.
надо полагать что наступления с разных сторон таки готовится, очень вероятно что с РБ Тоже.
В последние недели или даже месяцы генерал стал скуп на хоть какую то +/- ценную информацию, можно сказать сдулся. Зато другие не спят.
В лексиконе кремлевской верхушки начало мелькать слово "поражение". Пускай сейчас оно звучит в контексте оголтелых выпадов убогого Медведева, бредящего практической реализацией угрозы ядерной эскалации. Но на лицо симптомы каких-то скрытых тектонических сдвигов в сознании правящей клики. Разве может хоть кого-то воодушевлять агрессивное побоище, цели которого вот уже целый год не способны понять даже в самой близкой свите? Да и сам скрытный мнительный и надменный демиург войны перестал удовлетворять запросы вертикали лиц, принимающих решения. Если глубинному народу все еще можно втюхивать конспирологии и мифологемы про "все идёт по плану", то элита укореняется в мысли о сломе всех мало-мальски оптимистических сценариев.
Крайним теневики готовятся сделать сомнительно легитимного президента. Сейчас "обнуление" 2020 года трактуется как ловушка для узурпатора, юридическое основание, чтобы пришить ему ст.278 УК о насильственном захвате власти.
Вождь многие года существует в режиме изоляции от объективной реальности и погружен в теплую ванну отфильтрованной аналитики. Поразительно, но сам Путин – мишень номер один для манипуляций со стороны местного разведывательного сообщества. Он буквально лопается от дезинформации, и в какой-то степени действительно мертв, ведь уже утратил когнитивные способности и стал неадекватным.
Возврат неуважаемого и бездарного Герасимова к управлению "СВО" – неестественное решение из сферы невменяемости. Оно указывает на реальный риск использования самых страшных форм ведения войны. От миллионных пехотных баталий в украинских степях до применения запрещенных видов оружия, в том числе и ядерного арсенала. При этом существующая редакция ядерной доктрины России не позволяет даже помышлять об этом применительно к вторжению на территорию Украины.
К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама, СССР потерпел фиаско в Афганистане, Китай проиграл Вьетнаму в 1979 году, ядерные Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашмире и т.д.
Захват Крыма и других временно оккупированных территорий Украины – самая крупная ошибка Путина. Чем быстрее она будет исправлена, тем лучше и дешевле для страны. Стоит ли зацикливаться на небольших участках территории, когда рушится система управляемости страной, ресурсные богатства за бесценок уплывают неблагодарным азиатам, а международная изоляция усугубляется с каждым днём?
На что надеяться, если даже лидеры из списка дружественных стран шлют Москве сигналы остановиться, пока все не стало совсем плохо. Президент Сербии Вучич заявил, что не поддерживает российское вторжение на территорию Украины, а все оккупированные территории считает украинскими. .
Вдобавок новые пакеты военной помощи Украине накладываются на отсутствие четких мотивов у мобилизованных из запасной армии идти на верную смерть и погибать за чужую ошибку. Ситуация на украинской шахматной доске напоминает спертый мат в многоходовке Путина.
США не смогли убедить Германию передать танки Украине
Глава Пентагона не смог убедить своего немецкого коллегу в том, чтобы Германия первой поставила танки Украине, пишет Time со ссылкой на источники в Минобороны США.
Упёртость немцев объясняется просто. Их позиция до сих пор остается принципиально отличной от британской и американской: Германия выступает за возвращение конфликта к положению на 24 февраля, после чего предполагается проведение переговорного процесса. Катастрофический сюжет для России, риски которого возрастают в случае более экстремальных сценариев, немцам не выгоден, так как тогда идея «санитарного кордона» под контролем Великобритании получит практическое воплощение - в конце концов, Европа будет вынуждена соглашаться на строительство самой настоящей «засечной полосы», отделяющей ее от хаотизированного пространства на Востоке. Контролировать этот «санитарный кордон» континентальная Европа не сможет (так как он будет принадлежать Великобритании), а значит - вся Западная Европа будет вторичной по отношению к любым британским проектам. При этом Великобритания вышла из Евросоюза, а потому каких-либо инструментов согласования позиций у Европы нет и не будет.
И вот за всё это немцам предлагают еще и заплатить - в том числе поставками танков, которые только приблизят наступление неблагоприятного для нее сценария.
«Против Германии, руками Германии, за счет Германии» - классическая стратегия англо-саксов. Неудивительно, что немцы артачатся. И не потому, что пламенно любят Путина. Здесь речь идёт об их интересах.
Безусловно, немцы львиную долю нынешних своих проблем привезли себе сами, руками своих коррумпированных насквозь политиков времен Шрёдера и Меркель. Коррупция - это ведь не только деньги, это вообще любые преимущества, которые позволяют извлекать выгоду, в том числе и политическую. Итогом такой политики стала тотальная зависимость Германии и ее уязвимость перед шантажом из Кремля. Проблема в том, что избавиться от такой зависимости немцы смогли, лишь сменив эту зависимость на такую же - но уже от поставок газа из США. И американцы уже поставили жесткое условие необходимости заключения долгосрочных контрактов, что по сути есть завуалированный акт капитуляции для Германии.
Германия в ловушке, поэтому она пытается создать условия, при которой у ловушки будет хоть какой-то выход. Пусть небольшой. Именно поэтому они заинтересованы в разгроме Кремля и смене власти, после которой придут более вменяемые, с которыми можно будет разговаривать и хоть немного ослабить наброшенную удавку. Но для такого сюжета требуется управляемость процессами в России, недопущение создания на ее территории катастрофического хаоса и отсутствие «санитарного кордона» под контролем не дружественной немцам Великобритании.
Поэтому немцы и пытаются выкручиваться, а американцы и англичане, как бульдоги, вцепившись в глотку, не дают Германии высвободиться. .
Ссылок не даю потому что некоторые форумчане называют эти ТГ каналы помойками.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 січ, 2023 09:26, всього редагувалось 5 разів.
edvardd написав:ошибка, морозилку, да и холодильник, нужно забить до отказа, продукты аккумулируют холод, если нет продуктов - можно спец аккумуляторы холода...
Це якщо плануєш користуватись і нема альтернатив. А так зараз холодає, стоїть в якості шафки старий х-ик на вулиці. Ну і зараз деякий сплеск запасів по святах ще на трохи, а так без великих проблем можу взагалі обійтись без х-ка. І на заході зараз гірша ситуація з генерацією:
Денис Шмигаль під час засідання уряду: «Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході країни. Пошкоджені три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі» http://bug.org.ua/news/rosiyany-poshkod ... ya-728696/
Так що 8 год/доба ну і ще може 1 година бонусна випадає десь там пару хв пізніше виключили чи чуть швидше включили. В центрі міст все гуркоче від генераторів як на пром гігантах.
edvardd написав:ошибка, морозилку, да и холодильник, нужно забить до отказа, продукты аккумулируют холод,
они аккумулируют действительно, температура держится +1с в морозилке до 12 часов (если часто двери не открывать), кое как протянуть без энергии холодильник способен 22-24 часа, потом все потечет если в день 14 часов энергия есть -то все будет приемлемо, но если свет всего 6-7 часов, то тогда нет смысла держать большое количество продуктов, все по минимуму