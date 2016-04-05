Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:40





Він прибув в Україну, щоб проінформувати Зеленського щодо військових планів Росії на найближчий час.

https://t.me/UkraineWar_monitor/1341

Директор ЦРУ США таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня і зустрівся з Володимиром Зеленським - The Washington PostВін

На вечернем совещании в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков президент [Путин] поделился неоднозначными результатами телефонных переговоров с президентом Ирана и… нарвался. С слабо завуалированным раздражением и плохо скрываемой критикой предыдущих решений президента, выступил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Патрушев задал Путину несколько риторических вопросов, которые не требовали ответа, а скорее содержали неутешительные ответы в самой постановке. Так, секретарь Совбеза поинтересовался какими силами президент собирается проводить готовящееся наступление сразу на нескольких направлениях на фронте, в свете передачи Украине новых объемов вооружений со стороны Запада. Полюбопытствовал Патрушев и как Путин собирается выигрывать войну или хотя-бы удерживать «новые территории», которые по конституции теперь входят в состав России, и как президент собирается заключать мир или как минимум переходить к перемирию, когда противник силён, вооружен, вдохновлен и не имеет никакого желания идти на компромисс. Финальными вопросами были- как сильно замерзла Европа, насколько серьёзно сказался «миграционный» кризис с украинскими беженцами на решимости Запада и, самое интересное, дословно: «на хера выдвигать такие ультиматумы за которыми следуют собственные поражения». После выступления Патрушева президент произнес короткую речь переходящую в крик с обвинениями в адрес военного руководства и закрыл совещание. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после совещания связался с Патрушевым и высказал свою поддержку всему сказанному секретарем Совбеза.

Глобального раскола в путинском окружении пока нет, но система от внутреннего напряжения трещит по швам и любое резкое движение может стать триггером к её обрушению.



В лексиконе кремлевской верхушки начало мелькать слово "поражение". Пускай сейчас оно звучит в контексте оголтелых выпадов убогого Медведева, бредящего практической реализацией угрозы ядерной эскалации. Но на лицо симптомы каких-то скрытых тектонических сдвигов в сознании правящей клики. Разве может хоть кого-то воодушевлять агрессивное побоище, цели которого вот уже целый год не способны понять даже в самой близкой свите? Да и сам скрытный мнительный и надменный демиург войны перестал удовлетворять запросы вертикали лиц, принимающих решения. Если глубинному народу все еще можно втюхивать конспирологии и мифологемы про "все идёт по плану", то элита укореняется в мысли о сломе всех мало-мальски оптимистических сценариев.



Крайним теневики готовятся сделать сомнительно легитимного президента. Сейчас "обнуление" 2020 года трактуется как ловушка для узурпатора, юридическое основание, чтобы пришить ему ст.278 УК о насильственном захвате власти.





Вождь многие года существует в режиме изоляции от объективной реальности и погружен в теплую ванну отфильтрованной аналитики. Поразительно, но сам Путин – мишень номер один для манипуляций со стороны местного разведывательного сообщества. Он буквально лопается от дезинформации, и в какой-то степени действительно мертв, ведь уже утратил когнитивные способности и стал неадекватным.



Возврат неуважаемого и бездарного Герасимова к управлению "СВО" – неестественное решение из сферы невменяемости. Оно указывает на реальный риск использования самых страшных форм ведения войны. От миллионных пехотных баталий в украинских степях до применения запрещенных видов оружия, в том числе и ядерного арсенала. При этом существующая редакция ядерной доктрины России не позволяет даже помышлять об этом применительно к вторжению на территорию Украины.



К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама, СССР потерпел фиаско в Афганистане, Китай проиграл Вьетнаму в 1979 году, ядерные Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашмире и т.д.



Захват Крыма и других временно оккупированных территорий Украины – самая крупная ошибка Путина. Чем быстрее она будет исправлена, тем лучше и дешевле для страны. Стоит ли зацикливаться на небольших участках территории, когда рушится система управляемости страной, ресурсные богатства за бесценок уплывают неблагодарным азиатам, а международная изоляция усугубляется с каждым днём?



На что надеяться, если даже лидеры из списка дружественных стран шлют Москве сигналы остановиться, пока все не стало совсем плохо. Президент Сербии Вучич заявил, что не поддерживает российское вторжение на территорию Украины, а все оккупированные территории считает украинскими. .



Вдобавок новые пакеты военной помощи Украине накладываются на отсутствие четких мотивов у мобилизованных из запасной армии идти на верную смерть и погибать за чужую ошибку. Ситуация на украинской шахматной доске напоминает спертый мат в многоходовке Путина.

США не смогли убедить Германию передать танки Украине



Глава Пентагона не смог убедить своего немецкого коллегу в том, чтобы Германия первой поставила танки Украине, пишет Time со ссылкой на источники в Минобороны США.



Упёртость немцев объясняется просто. Их позиция до сих пор остается принципиально отличной от британской и американской: Германия выступает за возвращение конфликта к положению на 24 февраля, после чего предполагается проведение переговорного процесса. Катастрофический сюжет для России, риски которого возрастают в случае более экстремальных сценариев, немцам не выгоден, так как тогда идея «санитарного кордона» под контролем Великобритании получит практическое воплощение - в конце концов, Европа будет вынуждена соглашаться на строительство самой настоящей «засечной полосы», отделяющей ее от хаотизированного пространства на Востоке. Контролировать этот «санитарный кордон» континентальная Европа не сможет (так как он будет принадлежать Великобритании), а значит - вся Западная Европа будет вторичной по отношению к любым британским проектам. При этом Великобритания вышла из Евросоюза, а потому каких-либо инструментов согласования позиций у Европы нет и не будет.



И вот за всё это немцам предлагают еще и заплатить - в том числе поставками танков, которые только приблизят наступление неблагоприятного для нее сценария.



«Против Германии, руками Германии, за счет Германии» - классическая стратегия англо-саксов. Неудивительно, что немцы артачатся. И не потому, что пламенно любят Путина. Здесь речь идёт об их интересах.



Безусловно, немцы львиную долю нынешних своих проблем привезли себе сами, руками своих коррумпированных насквозь политиков времен Шрёдера и Меркель. Коррупция - это ведь не только деньги, это вообще любые преимущества, которые позволяют извлекать выгоду, в том числе и политическую. Итогом такой политики стала тотальная зависимость Германии и ее уязвимость перед шантажом из Кремля. Проблема в том, что избавиться от такой зависимости немцы смогли, лишь сменив эту зависимость на такую же - но уже от поставок газа из США. И американцы уже поставили жесткое условие необходимости заключения долгосрочных контрактов, что по сути есть завуалированный акт капитуляции для Германии.



Германия в ловушке, поэтому она пытается создать условия, при которой у ловушки будет хоть какой-то выход. Пусть небольшой. Именно поэтому они заинтересованы в разгроме Кремля и смене власти, после которой придут более вменяемые, с которыми можно будет разговаривать и хоть немного ослабить наброшенную удавку. Но для такого сюжета требуется управляемость процессами в России, недопущение создания на ее территории катастрофического хаоса и отсутствие «санитарного кордона» под контролем не дружественной немцам Великобритании.



Поэтому немцы и пытаются выкручиваться, а американцы и англичане, как бульдоги, вцепившись в глотку, не дают Германии высвободиться.

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На утро две интересные новостивряд-ли он приехал сказать, спите спокойно наступления не будет. Это можно было и в смске написать.И Генерал ипсонадо полагать что наступления с разных сторон таки готовится, очень вероятно что с РБ Тоже.В последние недели или даже месяцы генерал стал скуп на хоть какую то +/- ценную информацию, можно сказать сдулся.Зато другие не спят.Ссылок не даю потому что некоторые форумчане называют эти ТГ каналы помойками.