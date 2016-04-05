Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:47

vitaliian написав: Безусловно, немцы львиную долю нынешних своих проблем привезли себе сами, руками своих коррумпированных насквозь политиков времен Шрёдера и Меркель. Коррупция - это ведь не только деньги, это вообще любые преимущества, которые позволяют извлекать выгоду, в том числе и политическую. Итогом такой политики стала тотальная зависимость Германии и ее уязвимость перед шантажом из Кремля. Проблема в том, что избавиться от такой зависимости немцы смогли, лишь сменив эту зависимость на такую же - но уже от поставок газа из США. И американцы уже поставили жесткое условие необходимости заключения долгосрочных контрактов, что по сути есть завуалированный акт капитуляции для Германии.

пишет какой-то прокремлевский идиот типа Потапенко:-Германия не думала о зависимости от рос.газа и нефти, немцы рассматривали свои "теплые отношения" с пуйлом как продолжение исторических событий-Горбачев дал возможность немцам объединится-Германия активно инвестирует в развитие рф (первой место по инвестициям в ЕС)-в ответку рф дает персональные скидки по газу для Германии-Германия лобирует интересы рф в Европе и готовится стать "владычицей газовой" (после введения потоков 1 и 2 Польша, Чехия и еще ряд соседей вынуждены были покупать газ у Германии, транзит через Украину планировали прекратить )-можно сказать слились в дружеском поцелуе (как Брежнев и Хонеккер)Гитлер и Сталин через 80 лет путин и меркель (порабощение соседних стан не оружием ,а газом/нефтью/и пр. природными ресурсами, а через 20 лет -это пресная вода сибирских рек)США требует долгосрочных контрактов-это удар ниже пояса, вот сволочиа ничего, что объемы крупных поставок компании планируют на 2-3 года вперед (от этого зависит объем инвестиций в добычу газа), или газ -как вода в кране?то что автор больше переживает за будущее своей недоимперии ясно , но такие статьи-это пук в воздух, до верхушки власти не достучаться ни санкциями, ни пластиковыми пакетамиопасения по поводу того, что Британия наберает рейтинг и будет делить шкуру убитого русского медведя-это ипсо, попытка вбить клин...Гермния если хочет поправить свой подмоченный авторитет (как страна-проститутка для услуг пуйла) должна проявлять активность на международной арене и быть лидером в военной помощи для Украины (5тысяч касок и аптечки и прочая муть в первые 2 самых критических месяцев войны мы никогда не забудем)