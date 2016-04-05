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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33413342334333443345>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:29

  ЛАД написав:Промышленность продолжает падение, соответственно, падает потребление э/э.
К сожалению, генерация из-за обстрелов падает быстрее.


Звідки дані по виділеному? Припустимо, будівельна галузь промисловості у ср*ці, але ж оборонна промисловість нарощує темпи. Харчова хіба продовжує падіння?
ЛАД не змінюється: бла-бла-бла раша пропаганда "Як в Україні все погано", Арестович - хароший і т.д.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:29

  prodigy написав:все будет приемлемо, но если свет всего 6-7 часов, то тогда нет смысла держать большое количество продуктов, все по минимуму
так и делал до последнего блэкаута. Потом пошел в магазины, почти все закрыто, на районе работает одна кондитерская лавка. Безнал не принимают. Купил пряников за наличные. Остальное купил в эпицентре, там же позавтракал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:44

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:47

  vitaliian написав:
Безусловно, немцы львиную долю нынешних своих проблем привезли себе сами, руками своих коррумпированных насквозь политиков времен Шрёдера и Меркель. Коррупция - это ведь не только деньги, это вообще любые преимущества, которые позволяют извлекать выгоду, в том числе и политическую. Итогом такой политики стала тотальная зависимость Германии и ее уязвимость перед шантажом из Кремля. Проблема в том, что избавиться от такой зависимости немцы смогли, лишь сменив эту зависимость на такую же - но уже от поставок газа из США. И американцы уже поставили жесткое условие необходимости заключения долгосрочных контрактов, что по сути есть завуалированный акт капитуляции для Германии.


пишет какой-то прокремлевский идиот типа Потапенко:
-Германия не думала о зависимости от рос.газа и нефти, немцы рассматривали свои "теплые отношения" с пуйлом как продолжение исторических событий-Горбачев дал возможность немцам объединится-Германия активно инвестирует в развитие рф (первой место по инвестициям в ЕС)-в ответку рф дает персональные скидки по газу для Германии-Германия лобирует интересы рф в Европе и готовится стать "владычицей газовой" (после введения потоков 1 и 2 Польша, Чехия и еще ряд соседей вынуждены были покупать газ у Германии, транзит через Украину планировали прекратить )-можно сказать слились в дружеском поцелуе (как Брежнев и Хонеккер)
Гитлер и Сталин через 80 лет путин и меркель (порабощение соседних стан не оружием ,а газом/нефтью/и пр. природными ресурсами, а через 20 лет -это пресная вода сибирских рек)

США требует долгосрочных контрактов-это удар ниже пояса, вот сволочи :mrgreen:
а ничего, что объемы крупных поставок компании планируют на 2-3 года вперед (от этого зависит объем инвестиций в добычу газа), или газ -как вода в кране?

то что автор больше переживает за будущее своей недоимперии ясно , но такие статьи-это пук в воздух, до верхушки власти не достучаться ни санкциями, ни пластиковыми пакетами

опасения по поводу того, что Британия наберает рейтинг и будет делить шкуру убитого русского медведя-это ипсо, попытка вбить клин...Гермния если хочет поправить свой подмоченный авторитет (как страна-проститутка для услуг пуйла) должна проявлять активность на международной арене и быть лидером в военной помощи для Украины (5тысяч касок и аптечки и прочая муть в первые 2 самых критических месяцев войны мы никогда не забудем)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:00

  prodigy написав:Германия не думала о зависимости от рос.газа и нефти, немцы рассматривали свои "теплые отношения" с пуйлом как продолжение исторических событий-Горбачев
Горбачев не был президентом РФ, Более того с Ельциным у них был жёсткий конфликт.

странная логика быть благодарным за одно, но благодарить других.

СССР в итоге 2мв оккупировала территории будущей ГДР, репрессировав немало немцев. Странная благодарность похожая на благодарность Сталину за счастливое детство.
  prodigy написав:США требует долгосрочных контрактов-это удар ниже пояса, вот сволочи
про сволочи там нет не додумывайте. Текст написан русскими для русской аудитории, и по риторике он отличается от того что говорят по марафон-тв.

По большому счету, ни нас ни РФ не должны интересовать отношения Германии с США. Это самодостаточные государства, со своей историей.

Кстати говоря не Сталин отстраивал ФРГ после 2мв. В этом контексте историческую благодарность (в виде закупок газа) более уместнее направлять в США, чем РФ. Автор конечно об этом "забывает" в нужном месте. Но вряд ли это работает. У высокоразвитых стран экономика первична (после 24.02.22 безопасность) .
  prodigy написав:, но такие статьи-это пук в воздух, до верхушки власти не достучаться ни санкциями, ни пластиковыми пакетами
вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).

Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.

Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью.

Такие статьи - противодействие пропаганде. До власти не сможет достучаться никто. Ей просто надо дать умереть.

Если вы когда то пробовали общаться с шизофреником в терминальной стадии заболевания, должны понимать, там даже опытный психиатр не достучится. Вообще никто. Другая реальность.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 січ, 2023 10:25, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новий наступ з білорусі може бути до осені - ISW
Всё, я понял. Это начинается, козу водят. Вот сейчас, через месяц, через два, через под года, осенью
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:15

  vitaliian написав:


С интересов узнал о конклюдентности и о статусе "державних підприємств", которые почему-то платят налоги
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:17

  beee написав:С интересов узнал о конклюдентности и о статусе "державних підприємств", которые почему-то платят налоги
жду комментариев Кости юриста. Куда то он пропал (

В центре Ростова сбросили с 14-го этажа блогершу, поддержавшую российских военных
https://www.dialog.ua/russia/266388_1674200320

Арестович ещё легко отделался, у нас пока нет таких традиций выбрасывать блогеров из окон.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 січ, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Горбачев не был президентом РФ, Более того с Ельциным у них был жёсткий конфликт.


при чем здесь это "во городе бузина"- я говорю о немцах и Германии

немцы испытывают симпатии к россии и благодарность за объединение Германий (ФРГ и ГДР)
за то, что Горбачев положил конец холодной войны (когда Западный мир с 1949 по 1985 жил ожиданиями ядерной войны, правда риски стали существенно уменьшаться по встречи Брежнева и Никсона в 1972г)

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) подписан 26 мая 1972 года США и СССР. Срок действия договора не ограничивался, однако договор мог быть в любой момент расторгнут любой из подписавших сторон.


потом договор ОСВ1 и ОСВ2
Соглашение по ограничению количества пусковых установок было достигнуто в Вене 18 июня 1979. Также вводилось ограничение на размещение ядерного оружия в космосе (орбитальные ракеты Р-36орб). Договор был подписан Леонидом Ильичом Брежневым и Джимми Картером.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 20 січ, 2023 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:34

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Горбачев не был президентом РФ, Более того с Ельциным у них был жёсткий конфликт.


при чем здесь это "во городе бузина"- я говорю о немцах и Германии

немцы испытывают симпатии к россии и благодарность за объединение Германий (ФРГ и ГДР)

Ещё бы ссылочку как рядовые немцы влияют на выбор поставщиков газа.

Симпатии там по другой причине, пропаганда РФ щедро оплачивала сюжеты на немецком тв, о том какие хорошие отношения у России и Германии, сколько совместных выгодных проектов и т.д. приятель, уехавший на ПМЖ в Германию, мне потом рассказывал, на 100 новостей про Россию одна - про Украину. "Нас как будто бы нет".
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