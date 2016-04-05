Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:00

prodigy написав: Германия не думала о зависимости от рос.газа и нефти, немцы рассматривали свои "теплые отношения" с пуйлом как продолжение исторических событий-Горбачев Германия не думала о зависимости от рос.газа и нефти, немцы рассматривали свои "теплые отношения" с пуйлом как продолжение исторических событий-Горбачев

prodigy написав: США требует долгосрочных контрактов-это удар ниже пояса, вот сволочи США требует долгосрочных контрактов-это удар ниже пояса, вот сволочи

prodigy написав: , но такие статьи-это пук в воздух, до верхушки власти не достучаться ни санкциями, ни пластиковыми пакетами , но такие статьи-это пук в воздух, до верхушки власти не достучаться ни санкциями, ни пластиковыми пакетами

Горбачев не был президентом РФ, Более того с Ельциным у них был жёсткий конфликт.странная логика быть благодарным за одно, но благодарить других.СССР в итоге 2мв оккупировала территории будущей ГДР, репрессировав немало немцев. Странная благодарность похожая на благодарность Сталину за счастливое детство.про сволочи там нет не додумывайте. Текст написан русскими для русской аудитории, и по риторике он отличается от того что говорят по марафон-тв.По большому счету, ни нас ни РФ не должны интересовать отношения Германии с США. Это самодостаточные государства, со своей историей.Кстати говоря не Сталин отстраивал ФРГ после 2мв. В этом контексте историческую благодарность (в виде закупок газа) более уместнее направлять в США, чем РФ. Автор конечно об этом "забывает" в нужном месте. Но вряд ли это работает. У высокоразвитых стран экономика первична (после 24.02.22 безопасность) .вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью.Такие статьи - противодействие пропаганде. До власти не сможет достучаться никто. Ей просто надо дать умереть.Если вы когда то пробовали общаться с шизофреником в терминальной стадии заболевания, должны понимать, там даже опытный психиатр не достучится. Вообще никто. Другая реальность.