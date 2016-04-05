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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3342334333443345>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:45

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:Горбачев не был президентом РФ, Более того с Ельциным у них был жёсткий конфликт.


при чем здесь это "во городе бузина"- я говорю о немцах и Германии

немцы испытывают симпатии к россии и благодарность за объединение Германий (ФРГ и ГДР)

Ещё бы ссылочку как рядовые немцы влияют на выбор поставщиков газа.

Симпатии там по другой причине, пропаганда РФ щедро оплачивала сюжеты на немецком тв, о том какие хорошие отношения у России и Германии, сколько совместных выгодных проектов и т.д. приятель, уехавший на ПМЖ в Германию, мне потом рассказывал, на 100 новостей про Россию одна - про Украину. "Нас как будто бы нет".

мне не надо мнение приятеля-я был в Германии несколько месяцев, работал в ними больше 10 лет, несколько раз был на курсах в Гамбурге
почему Меркель 16 лет продержалась у власти? и вообзе почему немцы голосовали за ХСС с 1949года?
1 Конрад Аденауер (1876–1967) 15 вересня 1949 16 жовтня 1963 ХДС
2 Людвіг Ергард (1897–1977) 16 жовтня 1963 1 грудня 1966 ХДС
3 Курт Георг Кісінгер (1904–1988) 1 грудня 1966 21 жовтня 1969 ХДС
4 Віллі Брандт (1913–1992) 21 жовтня 1969 7 травня 1974 СДП
5 Гельмут Шмідт (1918-2015) 16 травня 1974 1 жовтня 1982 СДП
6 Гельмут Коль (1930–2017) 1 жовтня 1982 27 жовтня 1998 ХДС
7 Герхард Шредер (*1944) 27 жовтня 1998 22 листопада 2005 СДП
8 Ангела Меркель (*1954) 22 листопада 2005 8 грудня 2021 ХДС
9 Олаф Шольц (*1958) 8 грудня 2021 СДП
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:45

  Howl написав:Успіх, ;)

Зеленский в вечернем обращении заявил, что <...> есть успехи на Бахмутском направлении, и делаются необходимые шаги, чтобы усилиться в битве за Донбасс.

https://t.me/insiderUKR/48817

І це, покищо, лише квіточки... ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:48

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:І в РФ також ніхто з посадовців кримінальної відповідальності за слова не поніс! Максимум ПОЛІТИЧНУ.

Навальний. Нємцов. Магомедови. Кара-Мурза. Ройзман. Це так, що сходу в голову прийшли...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ещё бы ссылочку как рядовые немцы влияют на выбор поставщиков газа.


у вас кто-то учетку взломал?
ХСС у власти были 16 лет (меркель), а до того Гельмут Коль (еще 16 лет, 1982-1998)
думайте, выключайте эмоции
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:52

Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих швейцарським Університетом Сент-Галлена.

Професори Саймон Евенетт та Нікколо Пізані виявили дуже незначний вихід компаній ЄС і G7 з Росії.

Зазначається, що на момент повномасштабного вторгнення в Росії працювали 2405 дочірніх компаній, що належали 1404 компаніям з ЄС і G7. На кінець листопада 2022 року дослідницька група Евенетта та Пізані виявила, що менше 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.

Підтверджені виходи компаній з ЄС і G7, які мали частки в капіталі в Росії, складають 6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в Росії, 8,6% матеріальних основних засобів, 8,6% загальних активів, 10,4% % операційного доходу та 15,3 % від загальної кількості працівників.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:54

Російську нафту змішують у Сінгапурі для реекспорту – Bloomb

Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, розташованим в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилаються на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.

"Тим не менш, перевалка і торгівля російським паливом залишається чутливим питанням у регіоні, оскільки деякі покупці не хочуть, щоб їх бачили, коли вони купують ці вантажі.

Поставки російської нафти і палива до Азії та Близького Сходу різко зросли після того, як війна в Україні спонукала західних покупців відвернутися від РФ. Такі вантажі все частіше потрапляють до центрів змішування і перерозподілу, таких як Сінгапур і Фуджейра в ОАЕ, де їх змішують і реекспортують по всьому світу", - пише агентство.

Ця тенденція до збільшення обсягів поставок з Росії до Азії та зростання ролі хабів у їх перерозподілі може ще більше посилитися в найближчі тижні, оскільки Європа готується до запровадження нових санкцій щодо російських нафтопродуктів 5 лютого.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:06

  Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, ;)

Зеленский в вечернем обращении заявил, что <...> есть успехи на Бахмутском направлении, и делаются необходимые шаги, чтобы усилиться в битве за Донбасс.

https://t.me/insiderUKR/48817

І це, покищо, лише квіточки... ;)

На що ви натякаєте?
Невже шашлики?
Ура
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:08

  Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, ;)

Зеленский в вечернем обращении заявил, что <...> есть успехи на Бахмутском направлении, и делаются необходимые шаги, чтобы усилиться в битве за Донбасс.

https://t.me/insiderUKR/48817

І це, покищо, лише квіточки... ;)

Ці паразити зараз ще на Костянтинівку націлились, а це зараз ще страшніше, бо там до Покровська недалеко.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:16

  vitaliian написав:Ещё бы ссылочку как рядовые немцы влияют на выбор поставщиков газа.
  prodigy написав:почему Меркель 16 лет продержалась у власти? и вообзе почему немцы голосовали за ХСС с 1949года?
конечно из за русских. Вся Германия живёт мыслью как бы ещё отблагодарить русню за ГДР.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:19

  vitaliian написав:К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама, СССР потерпел фиаско в Афганистане, Китай проиграл Вьетнаму в 1979 году, ядерные Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашмире и т.д.

Жодна з цих війн не є чистою поразкою, тому що території не були втрачені.
Війна, в якій немає втрат території і немає репарацій можна вважати закінчилась в нічию!

А ось прикладів коли ядерна держава втрачала територію - немає в історії.
Втрата РФ Криму або виплата репарації РФ буде чистою поразкою РФ(ядерної держави)! Вперше в історії.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 20 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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