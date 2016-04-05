Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих швейцарським Університетом Сент-Галлена.
Професори Саймон Евенетт та Нікколо Пізані виявили дуже незначний вихід компаній ЄС і G7 з Росії.
Зазначається, що на момент повномасштабного вторгнення в Росії працювали 2405 дочірніх компаній, що належали 1404 компаніям з ЄС і G7. На кінець листопада 2022 року дослідницька група Евенетта та Пізані виявила, що менше 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.
Підтверджені виходи компаній з ЄС і G7, які мали частки в капіталі в Росії, складають 6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в Росії, 8,6% матеріальних основних засобів, 8,6% загальних активів, 10,4% % операційного доходу та 15,3 % від загальної кількості працівників.
Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, розташованим в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилаються на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.
"Тим не менш, перевалка і торгівля російським паливом залишається чутливим питанням у регіоні, оскільки деякі покупці не хочуть, щоб їх бачили, коли вони купують ці вантажі.
Поставки російської нафти і палива до Азії та Близького Сходу різко зросли після того, як війна в Україні спонукала західних покупців відвернутися від РФ. Такі вантажі все частіше потрапляють до центрів змішування і перерозподілу, таких як Сінгапур і Фуджейра в ОАЕ, де їх змішують і реекспортують по всьому світу", - пише агентство.
Ця тенденція до збільшення обсягів поставок з Росії до Азії та зростання ролі хабів у їх перерозподілі може ще більше посилитися в найближчі тижні, оскільки Європа готується до запровадження нових санкцій щодо російських нафтопродуктів 5 лютого.
vitaliian написав:К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама, СССР потерпел фиаско в Афганистане, Китай проиграл Вьетнаму в 1979 году, ядерные Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашмире и т.д.
Жодна з цих війн не є чистою поразкою, тому що території не були втрачені. Війна, в якій немає втрат території і немає репарацій можна вважати закінчилась в нічию!
А ось прикладів коли ядерна держава втрачала територію - немає в історії. Втрата РФ Криму або виплата репарації РФ буде чистою поразкою РФ(ядерної держави)! Вперше в історії.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 20 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.