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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3342334333443345
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:51

  andrijk777 написав:Втрата РФ Криму
Крым что сейчас русский? Как можно потерять, то чего у тебя нет. "Вор потерял айфон который хотел забрать у ребенка".
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:58

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Втрата РФ Криму
Крым что сейчас русский? Как можно потерять, то чего у тебя нет. "Вор потерял айфон который хотел забрать у ребенка".

По факту русский. Він був анексований достатньо давно, повністю контролюється РФ і психологічно(для населення РФ) є частиною РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:10

andrijk777 под оккупацией вы хотели сказать? . Советую никому не говорить вслух что Крым русский. Если вор смог украсть айфон это не делает его собственником. Поудаляйте быстренько и забыли. Мнение населения Крыма ничтожно, чтобы там не звиздели политики.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:В мене графік 2 год є, 4 год нема. І того зараз попадаю в 7% (від 15 до 19 год нема)

в закарпатській області після останнього ракетного удару світло є по 8-9 год на добу (включають на 2 год, потім виключають на 4-5год)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:34

[/quote]
А серию номер паспорта не скинуть?
Натебе обосрись, уже официально объявили.
Зображення[/quote]

це де? у нас дощі вже тиждень, генерація 0
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:37

Арестович передал всем привет

  Letusrock написав:це де? у нас дощі вже тиждень, генерація 0
південь
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:05

  vitaliian написав:........
Вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).

Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.

Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью.

Никакая власть не всесильна "сама по себе". Любая власть без поддержки населения и, особенно, силовиков будет жалкой и существовать не сможет.
При этом сначала поддержка может быть достигнута вполне приемлемыми методами, но постепенно может быть заменена поддержкой на основе страха перед силовиками + результатами пропаганды (эти процессы могут идти и параллельно как было в нацистской Германии). Для удержания власти может быть вполне достаточно деморализации противников политики власти в результате ликвидации организованной оппозиции и её лидеров ("настоящих буйных мало..."). В этой ситуации противники власти (в данной ситуации, точнее, противники войны) будут молчать и оппозиция будет сводиться к кухонным разговорам и, по мере возможности, к эмиграции.
Весь "народ неплохой или хороший" не бывает. Народ разный. Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".

Такие статьи - противодействие пропаганде. До власти не сможет достучаться никто. Ей просто надо дать умереть.

Не буду обсуждать статью, на мой взгляд, она справедлива, но частично.
Но власть крайне редко (это чтобы не сказать "никогда") умирает самостоятельно. Ей нельзя просто "дать умереть", её можно только уничтожить и заменить новой. Произойти это может более или менее мирным путём, но не само по себе.
ЛАД
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