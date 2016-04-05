Крым что сейчас русский? Как можно потерять, то чего у тебя нет. "Вор потерял айфон который хотел забрать у ребенка".
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:51
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:58
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:10
andrijk777 под оккупацией вы хотели сказать? . Советую никому не говорить вслух что Крым русский. Если вор смог украсть айфон это не делает его собственником. Поудаляйте быстренько и забыли. Мнение населения Крыма ничтожно, чтобы там не звиздели политики.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:34
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:37
Арестович передал всем привет
Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:05
Никакая власть не всесильна "сама по себе". Любая власть без поддержки населения и, особенно, силовиков будет жалкой и существовать не сможет.
При этом сначала поддержка может быть достигнута вполне приемлемыми методами, но постепенно может быть заменена поддержкой на основе страха перед силовиками + результатами пропаганды (эти процессы могут идти и параллельно как было в нацистской Германии). Для удержания власти может быть вполне достаточно деморализации противников политики власти в результате ликвидации организованной оппозиции и её лидеров ("настоящих буйных мало..."). В этой ситуации противники власти (в данной ситуации, точнее, противники войны) будут молчать и оппозиция будет сводиться к кухонным разговорам и, по мере возможности, к эмиграции.
Весь "народ неплохой или хороший" не бывает. Народ разный. Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
Не буду обсуждать статью, на мой взгляд, она справедлива, но частично.
Но власть крайне редко (это чтобы не сказать "никогда") умирает самостоятельно. Ей нельзя просто "дать умереть", её можно только уничтожить и заменить новой. Произойти это может более или менее мирным путём, но не само по себе.
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