andrijk777 под оккупацией вы хотели сказать? . Советую никому не говорить вслух что Крым русский. Если вор смог украсть айфон это не делает его собственником. Поудаляйте быстренько и забыли. Мнение населения Крыма ничтожно, чтобы там не звиздели политики.
vitaliian написав:........ Вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).
Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.
Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью.
Никакая власть не всесильна "сама по себе". Любая власть без поддержки населения и, особенно, силовиков будет жалкой и существовать не сможет. При этом сначала поддержка может быть достигнута вполне приемлемыми методами, но постепенно может быть заменена поддержкой на основе страха перед силовиками + результатами пропаганды (эти процессы могут идти и параллельно как было в нацистской Германии). Для удержания власти может быть вполне достаточно деморализации противников политики власти в результате ликвидации организованной оппозиции и её лидеров ("настоящих буйных мало..."). В этой ситуации противники власти (в данной ситуации, точнее, противники войны) будут молчать и оппозиция будет сводиться к кухонным разговорам и, по мере возможности, к эмиграции. Весь "народ неплохой или хороший" не бывает. Народ разный. Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
Такие статьи - противодействие пропаганде. До власти не сможет достучаться никто. Ей просто надо дать умереть.
Не буду обсуждать статью, на мой взгляд, она справедлива, но частично. Но власть крайне редко (это чтобы не сказать "никогда") умирает самостоятельно. Ей нельзя просто "дать умереть", её можно только уничтожить и заменить новой. Произойти это может более или менее мирным путём, но не само по себе.
ЛАД написав:Промышленность продолжает падение, соответственно, падает потребление э/э. К сожалению, генерация из-за обстрелов падает быстрее.
Звідки дані по виділеному? Припустимо, будівельна галузь промисловості у ср*ці, але ж оборонна промисловість нарощує темпи. Харчова хіба продовжує падіння? ЛАД не змінюється: бла-бла-бла раша пропаганда "Як в Україні все погано", Арестович - хароший і т.д.
Вы тоже "не змінюєтесь". Но чтобы Ваши слова не были "бла-бла-бла", приведите, пожалуйста, данные о росте производства в Украине. Буду весьма признателен, признаю ошибку и извинюсь за свои слова.