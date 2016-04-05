Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:05

vitaliian написав: ........

Вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).



Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.



Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью. ........Вы как ЛАД считаете что власть в лице пуйла всесильна "сама по себе". А народ неплохой или хороший. (Ладу, вы приводили мнение своих знакомых из РФ которые не поддерживают войну).Власть РФ - никто, жалкие старики (Лад простите здесь я не про вас), если рассматривать их без поддержки силовиков и населения.Силовики это то же население. Не может народ не поддерживать войну, а при этом армия воевать. У солдат есть матери, жёны, дети. Идя на фронт без их поддержки, солдат по сути теряет семью.

Никакая

Любая

силовиков

сначала

удержания

организованной

лидеров

Такие статьи - противодействие пропаганде. До власти не сможет достучаться никто. Ей просто надо дать умереть.

власть не всесильна "сама по себе".власть без поддержки населения и, особенно,будет жалкой и существовать не сможет.При этомподдержка может быть достигнута вполне приемлемыми методами, но постепенно может быть заменена поддержкой на основе страха перед силовиками + результатами пропаганды (эти процессы могут идти и параллельно как было в нацистской Германии). Длявласти может быть вполне достаточно деморализации противников политики власти в результате ликвидацииоппозиции и её("настоящих буйных мало..."). В этой ситуации противники власти (в данной ситуации, точнее, противники войны) будут молчать и оппозиция будет сводиться к кухонным разговорам и, по мере возможности, к эмиграции.Весь "народ неплохой или хороший" не бывает. Народ разный. Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".Не буду обсуждать статью, на мой взгляд, она справедлива, но частично.Но власть крайне редко (это чтобы не сказать "никогда") умирает самостоятельно. Ей нельзя просто "дать умереть", её можно только уничтожить и заменить новой. Произойти это может более или менее мирным путём, но не само по себе.