RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3344334533463347>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным


нехочу писати який кіпіш (з нальотом беззаконня) у нас з повістками, бо все рівно видалять))
Letusrock
 
Повідомлень: 258
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20

  ЛАД написав:Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21

Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16

Об этом заявил Министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет RTL News (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel ... n-oekraine).

«Кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если об этом попросит правительство в Киеве», — заявил нидерландский дипломат, добавив, что рассмотрение будет «непредвзятым».

Кроме того, по словам министра, не существует табу и на поставки нашей стране другого оборудования.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8387
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:29

  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?

Дудь и Качура это лидеры мнений. Послушать и узнаешь что реально думают миллионы, разной степени безмозглости.

15 млн просмотров не с неба берутся. Это очень большая аудитория, на порядок больше армии рф
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 січ, 2023 13:32, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:29

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.

Естественно, что не от поклонников "Вагнера". :)
Но тем не менее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23756
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:35

  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?

можно и в полторы минуты уложиться: https://www.youtube.com/watch?v=a2Byby3PT3k
Клаус
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 04.10.13
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:39

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.

Естественно, что не от поклонников "Вагнера". :)
Но тем не менее.

А аналитику по нему видели? Можно смотреть с 10й минуты
https://youtu.be/NVcDTsqvz74
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:42

  beee написав:
  ЛАД написав:В Харькове начали вручать повестки в магазинах (причём, даже не в ТЦ, а даже в небольших, на первом этаже жилого дома) и на блокпостах.

просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным

Зараз іде масований переоблік і повістка ще не означає, що прям зразу мобілізують. Недавно якраз ходив на поточнення. А то деякі з переляку піддають своє життя реальній небезпеці - вбрід через кордони. І купа потопельників.
Чисто візуально є таке враження, що мобілізовують далеко не найзаможніших.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:50

  Letusrock написав:це де? у нас дощі вже тиждень, генерація 0

дел, ну их нахер, лучше поудаляйте, а то по плантациям начнут бить.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 20 січ, 2023 13:56, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 946
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:52

  Клаус написав:
  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?

можно и в полторы минуты уложиться: https://www.youtube.com/watch?v=a2Byby3PT3k

лирическая версия https://www.youtube.com/watch?v=_N6yB5Zlz9E
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 946
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3344334533463347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3777)
20.01.2023 14:36
ТАСКОМБАНК (1387)
20.01.2023 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.