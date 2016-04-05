Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:16
beee написав:
просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным
нехочу писати який кіпіш (з нальотом беззаконня) у нас з повістками, бо все рівно видалять))
Letusrock
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20
ЛАД написав:
Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.
vitaliian
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21
Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16
Об этом заявил Министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет RTL News (
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel ... n-oekraine
).
«Кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если об этом попросит правительство в Киеве», — заявил нидерландский дипломат, добавив, что рассмотрение будет «непредвзятым».
Кроме того, по словам министра, не существует табу и на поставки нашей стране другого оборудования.
edvardd
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:29
Faceless написав:
Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?
Дудь и Качура это лидеры мнений. Послушать и узнаешь что реально думают миллионы, разной степени безмозглости.
15 млн просмотров не с неба берутся. Это очень большая аудитория, на порядок больше армии рф
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vitaliian
в П'ят 20 січ, 2023 13:32, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:29
vitaliian написав: ЛАД написав:
Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.
Естественно, что не от поклонников "Вагнера".
Но тем не менее.
ЛАД
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:35
Faceless написав:
Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?
можно и в полторы минуты уложиться:
https://www.youtube.com/watch?v=a2Byby3PT3k
Клаус
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:39
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
Но я привёл ночью цитату из "Фонтанки" о реакции на беседу Кучеры с Дудем: "В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными".
комменты от ЦА Дудя.
Естественно, что не от поклонников "Вагнера".
Но тем не менее.
А аналитику по нему видели? Можно смотреть с 10й минуты
https://youtu.be/NVcDTsqvz74
vitaliian
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:42
beee написав: ЛАД написав:
В Харькове начали вручать повестки в магазинах (причём, даже не в ТЦ, а даже в небольших, на первом этаже жилого дома) и на блокпостах.
просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным
Зараз іде масований переоблік і повістка ще не означає, що прям зразу мобілізують. Недавно якраз ходив на поточнення. А то деякі з переляку піддають своє життя реальній небезпеці - вбрід через кордони. І купа потопельників.
Чисто візуально є таке враження, що мобілізовують далеко не найзаможніших.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:50
Letusrock написав:
це де? у нас дощі вже тиждень, генерація 0
дел, ну их нахер, лучше поудаляйте, а то по плантациям начнут бить.
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alex_dvornichenko
в П'ят 20 січ, 2023 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:52
Клаус написав: Faceless написав:
Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?
можно и в полторы минуты уложиться:
https://www.youtube.com/watch?v=a2Byby3PT3k
лирическая версия
https://www.youtube.com/watch?v=_N6yB5Zlz9E
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