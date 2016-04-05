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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:56

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання важких танків для ЗСУ. Ця техніка потрібна нашій країні для захисту, і вона "не поїде" територією РФ.

Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю порталу Tagesschau. Лідер України заявив: "Ну дивіться, хлопці, ви дорослі, звичайно, можете там ще півроку говорити, мірятися впливом, але у нас кожен день гинуть люди. А можна не якщо і якби, а просто: "Ти можеш дати "Леопарди"? Ну дай". Ми ж не наступаємо. "Леопарди" ці, якщо хтось переживає, не поїдуть територією Російської Федерації. Ми захищаємося".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:58

  alex_dvornichenko написав:можно и в полторы минуты уложиться: https://www.youtube.com/watch?v=a2Byby3PT3k

лирическая версия https://www.youtube.com/watch?v=_N6yB5Zlz9E[/quote]

-Как вам удаётся быть таким спокойным, общаясь с идиотами?
-Я с ними не спорю.
-Но это же невозможно !
-Ну невозможно так невозможно
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Дудь и Качура это лидеры мнений

Ну Дудь ще можу погодитися, а який лідер думок з того кучера? Да про нього пригадали, мабуть, тільки після того інтерв'ю, о то ті, хто хоч знали, хто це. Я взагалі не в курсі що то за фрукт, ніби морда знайома, а гуглить якогось кацапа не хочеться, може десь світився на ТВ хз скільки років тому, але зараз це ніхто
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:12

  Letusrock написав:
  beee написав:просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным


нехочу писати який кіпіш (з нальотом беззаконня) у нас з повістками, бо все рівно видалять))

"нальот беззаконня", вероятно, есть. Но и аргументация многих "законников" как, например, в видео, выложенным vitaliian в 10.44 слегка возмущает: "У нас не объявлена война, у нас неправильно введено военное положение" и т.д.
При этом эти "законники" как-то "забывают" об обязанности гражданина стать на учёт в военкомате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:14

Зеленський вперше звернувся до учасників "Рамштайну": попросив літаки F-16 і далекобійні ракети
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:18

  Faceless написав:Невже навіть тут реально купа людей 3 години життя витратило на відео, як один кацап бере інтерв'ю в іншого, геть безмозкого кацапа?



Браво :!: :!: :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:25

++23.35++

В Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине основные боевые танки бундесвера Leopard. В ходе проведенного по заказу телеканала ARD опроса Deutschlandtrend 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. При этом выяснилось, что поставки танков скорее поддерживает старшее поколение: за них выступили 52 процента респондентов старше 65 лет и лишь 37 процентов представителей поколения от 18 до 34 лет. Кроме того, сторонников поставок гораздо больше в западных федеральных землях Германии - 50 процентов, тогда как в восточных землях данный показатель составил 32 процента. Опрос был проведен 17 и 18 января среди 1211 граждан Германии старше 18 лет.

https://www.dw.com/ru/koncern-rheinmetall-gotov-postavit-ukraine-do-100-tankov-leopard-1/a-64448725
Если разницу между восточными и западными немецкими землями ещё можно понять (это, кстати, к вопросу о рассуждениях некоторых о берлинской стене и чуть ли не о всеобщем стремлении жителей ГДР на Запад), то мне не очень понятно отношение молодёжи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:29

  vitaliian написав:andrijk777 под оккупацией вы хотели сказать? . Советую никому не говорить вслух что Крым русский. Если вор смог украсть айфон это не делает его собственником. Поудаляйте быстренько и забыли. Мнение населения Крыма ничтожно, чтобы там не звиздели политики.

Виборг також "під окупацією". Тільки чомусь так ніхто не говорить. Навіть фіни.

Сьогодні йде війна. Тому розмова "чий Крим" глупа. Результат цієї війни і дасть відповідь "чий Крим".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:31

  ЛАД написав:то мне не очень понятно отношение молодёжи.


просто у этой молодежи нужно сначала спрашивать с чего начиналась вторая мировая.
(знают ли они вообще о политике умиротворения тех лет)
потом спрашивать готовы ли вы воевать лично если после Украины нападут на латвийские страны (а это НАТО).
а только третьим вопросом спрашивать про танки.

что бы понимать этих пацифистов. может они лапки к верху поднимут даже если на Германию нападут.
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