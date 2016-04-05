Ну Дудь ще можу погодитися, а який лідер думок з того кучера? Да про нього пригадали, мабуть, тільки після того інтерв'ю, о то ті, хто хоч знали, хто це. Я взагалі не в курсі що то за фрукт, ніби морда знайома, а гуглить якогось кацапа не хочеться, може десь світився на ТВ хз скільки років тому, але зараз це ніхто
beee написав:просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным
нехочу писати який кіпіш (з нальотом беззаконня) у нас з повістками, бо все рівно видалять))
"нальот беззаконня", вероятно, есть. Но и аргументация многих "законников" как, например, в видео, выложенным vitaliian в 10.44 слегка возмущает: "У нас не объявлена война, у нас неправильно введено военное положение" и т.д. При этом эти "законники" как-то "забывают" об обязанности гражданина стать на учёт в военкомате.
В Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине основные боевые танки бундесвера Leopard. В ходе проведенного по заказу телеканала ARD опроса Deutschlandtrend 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. При этом выяснилось, что поставки танков скорее поддерживает старшее поколение: за них выступили 52 процента респондентов старше 65 лет и лишь 37 процентов представителей поколения от 18 до 34 лет. Кроме того, сторонников поставок гораздо больше в западных федеральных землях Германии - 50 процентов, тогда как в восточных землях данный показатель составил 32 процента. Опрос был проведен 17 и 18 января среди 1211 граждан Германии старше 18 лет.
vitaliian написав:andrijk777 под оккупацией вы хотели сказать? . Советую никому не говорить вслух что Крым русский. Если вор смог украсть айфон это не делает его собственником. Поудаляйте быстренько и забыли. Мнение населения Крыма ничтожно, чтобы там не звиздели политики.
Виборг також "під окупацією". Тільки чомусь так ніхто не говорить. Навіть фіни.
Сьогодні йде війна. Тому розмова "чий Крим" глупа. Результат цієї війни і дасть відповідь "чий Крим".
ЛАД написав:то мне не очень понятно отношение молодёжи.
просто у этой молодежи нужно сначала спрашивать с чего начиналась вторая мировая. (знают ли они вообще о политике умиротворения тех лет) потом спрашивать готовы ли вы воевать лично если после Украины нападут на латвийские страны (а это НАТО). а только третьим вопросом спрашивать про танки.
что бы понимать этих пацифистов. может они лапки к верху поднимут даже если на Германию нападут.
Актер Артур Смольянинов рассказал о своем отношении к России и готовности стрелять в бывшего коллегу. Интервью вышло 8 января на YouTube-канале «Новая газета Европа».
«Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины», — об этом заявил актер в интервью «Новой газете Европа». Также звезда киноленты «Калашников» признался в ненависти к россиянам, которые принимают участие в боевых действиях. «Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю, — сказал Смольянинов. — И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, (…) я с ним снимался в «Девятой роте», еще в одном проекте. И я смотрю на фото, где он в форме под флагом Осетии. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения». .....
На фоне миграционного потока из Украины, уже почти год обороняющейся от российского вторжения, в Германии зафиксирован рекордный показатель численности населения. На конец 2022 года он составлял не менее 84,3 млн человек - на 1,1 млн больше, чем годом ранее, сообщило в четверг, 19 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
"Тем самым, в нашей стране проживает так много людей, как никогда ранее", - отмечается в заявлении. Причиной резкого роста населения является новый рекордный показатель так называемой чистой иммиграции - баланс показателей прибывших и покинувших страну. По предварительным оценкам ведомства, в Германию в прошлом году прибыло на 1,42-1,45 млн больше людей, чем уехали жить за границу. Это в четыре раза больше, чем годом ранее (показатель 2021 года - 329 163 человека) и максимальный показатель с начала ведения данной статистики в 1950 году, отмечается далее.
Ведомство также указало, что наряду с иммиграцией из Украины в Германии значительно возросла миграция из ряда других стран. ......... По оценкам статистического ведомства, 2022 году в ФРГ родилось 735-745 тысяч человек (на 7 процентов меньше, чем в 2021 году), умерли около 1,06 млн человек (на 4 процента больше, чем в 2021 году).