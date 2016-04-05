На фоне миграционного потока из Украины, уже почти год обороняющейся от российского вторжения, в Германии зафиксирован рекордный показатель численности населения. На конец 2022 года он составлял не менее 84,3 млн человек - на 1,1 млн больше, чем годом ранее , сообщило в четверг, 19 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.



"Тем самым, в нашей стране проживает так много людей, как никогда ранее", - отмечается в заявлении. Причиной резкого роста населения является новый рекордный показатель так называемой чистой иммиграции - баланс показателей прибывших и покинувших страну. По предварительным оценкам ведомства, в Германию в прошлом году прибыло на 1,42-1,45 млн больше людей, чем уехали жить за границу. Это в четыре раза больше, чем годом ранее (показатель 2021 года - 329 163 человека) и максимальный показатель с начала ведения данной статистики в 1950 году, отмечается далее.



Ведомство также указало, что наряду с иммиграцией из Украины в Германии значительно возросла миграция из ряда других стран.

.........

По оценкам статистического ведомства, 2022 году в ФРГ родилось 735-745 тысяч человек (на 7 процентов меньше, чем в 2021 году), умерли около 1,06 млн человек (на 4 процента больше, чем в 2021 году).