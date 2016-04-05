Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:20

Faceless написав: vitaliian написав: Дудь и Качура это лидеры мнений Дудь и Качура это лидеры мнений

Ну Дудь ще можу погодитися, а який лідер думок з того кучера? Да про нього пригадали, мабуть, тільки після того інтерв'ю, о то ті, хто хоч знали, хто це. Я взагалі не в курсі що то за фрукт, ніби морда знайома, а гуглить якогось кацапа не хочеться, може десь світився на ТВ хз скільки років тому, але зараз це ніхто Ну Дудь ще можу погодитися, а який лідер думок з того кучера? Да про нього пригадали, мабуть, тільки після того інтерв'ю, о то ті, хто хоч знали, хто це. Я взагалі не в курсі що то за фрукт, ніби морда знайома, а гуглить якогось кацапа не хочеться, може десь світився на ТВ хз скільки років тому, але зараз це ніхто

Вообще неважно кто это. Дудь же не может брать интервью у самого себя? Нужен собеседник.С тем кто на Дудя стороне (Дудь за Украину) острых моментов не будет, я смотрел его интервью с Парфеновым, Муратовым (они против войны и режима Путина) - чуть не умер от скуки, разве что услышал как Парфенов поёт.Там и просмотров меньше по 10 млн, А тут 15 млн. Набежали на конфликт. Типа бокса между блогерами. Можно сказать новое явление в соц.сетях.Русские не хотят поражения, потому что это разрушит огромный миф, какая Россия великая и непобедимая, и как её все боятся. Им придется признать что они рабы, а власть им лгала 20+ лет начиная от взрывов жилых домов. Короче рухнет целый мир для многих русских в т.ч. для коллективного качуры.Градус шизофрении власти в их обществе растёт. Цветы нельзя к памятникам Леси Украинки возложить. 10ти классницу закрыли в СИЗО за антивоенный пост в ВК. Народ в своей массе уже понимает к чему всё движется.