У памятника Лесе Украинке в Москве еще несколько дней назад возник стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре. Такие мемориалы появились и в других городах.
К памятнику Лесе Украинке в Москве люди приносят цветы, игрушки и фотографии разрушенного девятиэтажного дома, где в результате удара 14 января погибли 46 человек. ........
Там много, всё цитировать не буду. Конечно, не все такие. Есть и подлецы. Там об этом сказано.
Коммунальщики в Белгороде убрали стихийный мемориал в память о погибших в Днепре
«Люди в желтых жилетах» убрали цветы и фотографии, которые жители Белгорода выложили возле памятника Богдану Хмельницкому. Так белгородцы хотели почтить память 46 человек, погибших при ракетном ударе в Днепре 14 января. Рядом кто-то повесил лист с цитатой Путина, что «русские и украинцы — один народ».
Активист Илья Костюков снял на видео разговор с одним из коммунальщиков. Тот сказал, что им позвонили и велели убрать мемориал. Костюков сообщил изданию «Лимон» о не попавшем на видео моменте, когда человек в желтом якобы признался, что приказ был из администрации.
Мемориалы в память о погибших в Днепре появились во многих городах России.
ЛАД написав:"нальот беззаконня", вероятно, есть. Но и аргументация многих "законников" как, например, в видео, выложенным vitaliian в 10.44 слегка возмущает:
я не про відео.. знову ж без деталей, але цей останній набір який почався в області з останнього тижня 2022 - це щось а-ля Пн.Корея. Не кажучи про те що закарпатська ЛВК скоро буде канонізована бо зцілює людей на рівні Христа, але чомусь лише небагатих, а еліта (в т.ч. еліта з ВПО) навпаки виходить звідти інвалідами.
Бернс проинформировал Зеленского о своих ожиданиях в отношении предстоящих военных планов России, сообщила газета, добавив, что он также признал, что в какой-то момент помощь США будет труднее получить.
Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки обсудили, как долго Украина может ожидать продолжения помощи США и Запада после того, как республиканцы получили незначительное большинство в Палате представителей США на промежуточных выборах, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. .......... Зеленский и его помощники ушли с встречи на прошлой неделе с впечатлением, что поддержка Киева со стороны США по-прежнему сильна, пишет газета.
ЛАД написав:"нальот беззаконня", вероятно, есть. Но и аргументация многих "законников" как, например, в видео, выложенным vitaliian в 10.44 слегка возмущает:
я не про відео.. знову ж без деталей, але цей останній набір який почався в області з останнього тижня 2022 - це щось а-ля Пн.Корея. Не кажучи про те що закарпатська ЛВК скоро буде канонізована бо зцілює людей на рівні Христа, але чомусь лише небагатих, а еліта (в т.ч. еліта з ВПО) навпаки виходить звідти інвалідами.
Я хочу посмотреть, как, например, будет какая-то ошибка в трудовой или не тот приказ или ещё что-то в пенсионном. Люди месяцами не могут пенсию оформить. А вот нарушить права гражданина - это легко
Ну Дудь ще можу погодитися, а який лідер думок з того кучера? Да про нього пригадали, мабуть, тільки після того інтерв'ю, о то ті, хто хоч знали, хто це. Я взагалі не в курсі що то за фрукт, ніби морда знайома, а гуглить якогось кацапа не хочеться, може десь світився на ТВ хз скільки років тому, але зараз це ніхто
Вообще неважно кто это. Дудь же не может брать интервью у самого себя? Нужен собеседник.
С тем кто на Дудя стороне (Дудь за Украину) острых моментов не будет, я смотрел его интервью с Парфеновым, Муратовым (они против войны и режима Путина) - чуть не умер от скуки, разве что услышал как Парфенов поёт.
Там и просмотров меньше по 10 млн, А тут 15 млн. Набежали на конфликт. Типа бокса между блогерами. Можно сказать новое явление в соц.сетях.
Русские не хотят поражения, потому что это разрушит огромный миф, какая Россия великая и непобедимая, и как её все боятся. Им придется признать что они рабы, а власть им лгала 20+ лет начиная от взрывов жилых домов. Короче рухнет целый мир для многих русских в т.ч. для коллективного качуры.
Градус шизофрении власти в их обществе растёт. Цветы нельзя к памятникам Леси Украинки возложить. 10ти классницу закрыли в СИЗО за антивоенный пост в ВК. Народ в своей массе уже понимает к чему всё движется.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 січ, 2023 15:47, всього редагувалось 9 разів.
ЛАД написав:"нальот беззаконня", вероятно, есть. Но и аргументация многих "законников" как, например, в видео, выложенным vitaliian в 10.44 слегка возмущает:
я не про відео.. знову ж без деталей, але цей останній набір який почався в області з останнього тижня 2022 - це щось а-ля Пн.Корея. Не кажучи про те що закарпатська ЛВК скоро буде канонізована бо зцілює людей на рівні Христа, але чомусь лише небагатих, а еліта (в т.ч. еліта з ВПО) навпаки виходить звідти інвалідами.
Да я понимаю. О закарпатской ЛВК ничего не знаю. А о мобилизации... В любой большой войне добровольцев не хватает. И даже людей, дисциплинированно являющихся по повестке в военкомат, как Долярчик-Успіх. Во время ВОВ вопреки советским мифам тоже далеко не все были добровольцами. Силовые службы, "дисциплинирующие" поведение граждан, у нас развиты слабовато и срабатывают не очень. Это приводит к необходимости нарушений законности. Это плохо, но факт и, по-видимому, неизбежно (сейчас меня обвинят в любви и призывах к диктатуре ).
ЛАД написав:Это приводит к необходимости нарушений законности. Это плохо, но факт и, по-видимому, неизбежно (сейчас меня обвинят в любви и призывах к диктатуре
але якщо в прагненні до перемоги країна перетвориться в Західний мордор який воює проти злого Східного мордору тоді для чого ці все жертви, смерті? (можна було перетворитись в диктатуру відносно мирним шляхом) І я просто не уявляю ефективність підрозділів де майбутній персонал силою звозять на комісію
Letusrock В случае большой войны (тем более, угрожающей самому существованию независимого государства) любое государство вынуждено силой заставить граждан выполнять свои обязанности. Это ещё не диктатура. Гораздо опаснее то, как меня обвиняют в "російських норативах" (грамматика не моя). Что касается эффективности. По-моему, всё же большинство граждан понимает необходимость защиты независимости. Да, пытаются уклониться от личного участия (боятся), но после призыва будут выполнять свои обязанности и, возможно, не намного хуже добровольцев. Если я в этом ошибаюсь, тогда вполне справедлив Ваш вопрос насчёт "Східного і Західного мордору".
Letusrock написав:але якщо в прагненні до перемоги країна перетвориться в Західний мордор який воює проти злого Східного мордору тоді для чого ці все жертви, смерті?
Не перетворюється. Більше того, всі ці проблеми значною мірою в нас лишилися від мордорського минулого. І це не прагнення перемоги - це прагнення виживання. Можна звісно все кинути і втекти, але всі не втечуть... ІМХО, в даній ситуації всі ці дрібні порушення - це менше зло.
ЛАД написав:В Харькове начали вручать повестки в магазинах (причём, даже не в ТЦ, а даже в небольших, на первом этаже жилого дома) и на блокпостах.
просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным
"На войне политики дают оружие, богатые дают продовольствие, а бедные отдают своих детей. Когда война завершается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей".