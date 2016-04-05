ЛАД написав:Проблемы с призывом с этим не связаны.
Та ладно... Наче ви не в курсі, як всі косили від армії? Як брали на військові кафедри? І для чого? Чи вважаєте, що це не впливає на кількість і якість мобресурсу? Чи може ви вважаєте, що зараз не можна відкупитися від мобілізації?
ЛАД написав:В Харькове начали вручать повестки в магазинах (причём, даже не в ТЦ, а даже в небольших, на первом этаже жилого дома) и на блокпостах.
просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным
"На войне политики дают оружие, богатые дают продовольствие, а бедные отдают своих детей. Когда война завершается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей".
Puente написав:Для всіх обсмоктуючих мобілізацію . Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню. Одна бригада, навіть сама ідеальна, оснощена і переповнена супер мотивованих людей, фронт не втримає. Якщо ви бачили позицію Долярчика, то в піхотних підрозділах ситуація буває набагато гірша.