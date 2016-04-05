RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 33473348334933503351>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:14

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:але якщо в прагненні до перемоги країна перетвориться в Західний мордор який воює проти злого Східного мордору тоді для чого ці все жертви, смерті?

Не перетворюється. Більше того, всі ці проблеми значною мірою в нас лишилися від мордорського минулого.
.....

Какая связь с "мордорським минулим"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:16

ЛАД корупція
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Печально, что среди форумчан искренне не понимают, что убив дракона, можно им же стать.

Меня восхищают в этом плане американцы, когда у правоохранителей есть способ незаконно раскрыть преступление, но они этого не делают.
У них есть тонкая философия на этот счёт
Востаннє редагувалось beee в П'ят 20 січ, 2023 16:23, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
Повідомлень: 85
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Печально, что среди форумчан искренне не понимают, что убив дракона, можно им же стат

Можна стати, а можна й не стати. А як не вбити - то він нас вбє точно.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:33

  sashaqbl написав:ЛАД корупція

Проблемы с призывом с этим не связаны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Проблемы с призывом с этим не связаны.

Та ладно...
Наче ви не в курсі, як всі косили від армії? Як брали на військові кафедри? І для чого?
Чи вважаєте, що це не впливає на кількість і якість мобресурсу?
Чи може ви вважаєте, що зараз не можна відкупитися від мобілізації?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:38

  beee написав:Печально, что среди форумчан искренне не понимают, что убив дракона, можно им же стать.
а кто дракон?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16404
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:46

  Honestus написав:
  beee написав:
  ЛАД написав:В Харькове начали вручать повестки в магазинах (причём, даже не в ТЦ, а даже в небольших, на первом этаже жилого дома) и на блокпостах.

просто в военкоматах сидит Робин Гуд, он забирает повестки у богатых и отдаёт их бедным

"На войне политики дают оружие, богатые дают продовольствие, а бедные отдают своих детей.
Когда война завершается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей". :(


Це гнусна цитата гнила по суті .
Puente
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
https://www.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg&t=1433s

Довго - але корисно не тільки військовим ...
Puente
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»

Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню.
Одна бригада, навіть сама ідеальна, оснощена і переповнена супер мотивованих людей, фронт не втримає.
Якщо ви бачили позицію Долярчика, то в піхотних підрозділах ситуація буває набагато гірша.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33473348334933503351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1389)
20.01.2023 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.