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В Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине основные боевые танки бундесвера Leopard. В ходе проведенного по заказу телеканала ARD опроса Deutschlandtrend 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. При этом выяснилось, что поставки танков скорее поддерживает старшее поколение: за них выступили 52 процента респондентов старше 65 лет и лишь 37 процентов представителей поколения от 18 до 34 лет. Кроме того, сторонников поставок гораздо больше в западных федеральных землях Германии - 50 процентов, тогда как в восточных землях данный показатель составил 32 процента. Опрос был проведен 17 и 18 января среди 1211 граждан Германии старше 18 лет.