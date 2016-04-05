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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3348334933503351>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:00

  vitaliian написав:
  beee написав:Печально, что среди форумчан искренне не понимают, что убив дракона, можно им же стать.
а кто дракон?

роися
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:02

  ЛАД написав:
++23.35++

В Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине основные боевые танки бундесвера Leopard. В ходе проведенного по заказу телеканала ARD опроса Deutschlandtrend 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. При этом выяснилось, что поставки танков скорее поддерживает старшее поколение: за них выступили 52 процента респондентов старше 65 лет и лишь 37 процентов представителей поколения от 18 до 34 лет. Кроме того, сторонников поставок гораздо больше в западных федеральных землях Германии - 50 процентов, тогда как в восточных землях данный показатель составил 32 процента. Опрос был проведен 17 и 18 января среди 1211 граждан Германии старше 18 лет.

https://www.dw.com/ru/koncern-rheinmetall-gotov-postavit-ukraine-do-100-tankov-leopard-1/a-64448725
Если разницу между восточными и западными немецкими землями ещё можно понять (это, кстати, к вопросу о рассуждениях некоторых о берлинской стене и чуть ли не о всеобщем стремлении жителей ГДР на Запад), то мне не очень понятно отношение молодёжи.

"молодежь" может частично состоять из имигрантов (тех же россиян, сирийцев, афганцев ), они могут практически ничего не знать не только о ДВУХ МИРОВЫХ войнах, но и 50 летнем противостоянии двух ядерных держав, еще может быть проявлено влияние росс.пропаганды и некоторая инфантильность , свойственная молодежи
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:03

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Печально, что среди форумчан искренне не понимают, что убив дракона, можно им же стать.
а кто дракон?

роися


для этого надо как минимум захватить часть роиси (до Уральских гор)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:09

  Puente написав:Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
https://www.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg&t=1433s

Довго - але корисно не тільки військовим ...

Чим конкретно?
От скажіть, що саме Ви там побачили і що саме зрозуміли?

Бо по коментах -- моя думка, що люди взагалі нічого не побачили...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Проблемы с призывом с этим не связаны.

Та ладно...
Наче ви не в курсі, як всі косили від армії? Як брали на військові кафедри? І для чого?
Чи вважаєте, що це не впливає на кількість і якість мобресурсу?
Чи може ви вважаєте, що зараз не можна відкупитися від мобілізації?

Знаю.
Наверное, можно откупиться и сегодня, не знаю, правда, сколько будет стоить. Но это вопрос, кого конкретно призовут. Количество мобилизованных от этого не зависит - план военкому выполнить надо.
Но как это связано с сегодняшними сложностями призыва? И с тем, что людей приходится "вылавливать"?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:16

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ЛАД корупція

Проблемы с призывом с этим не связаны.


вы сильно ошибаетесь...

в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:19

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
++23.35++

В Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине основные боевые танки бундесвера Leopard. В ходе проведенного по заказу телеканала ARD опроса Deutschlandtrend 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. При этом выяснилось, что поставки танков скорее поддерживает старшее поколение: за них выступили 52 процента респондентов старше 65 лет и лишь 37 процентов представителей поколения от 18 до 34 лет. Кроме того, сторонников поставок гораздо больше в западных федеральных землях Германии - 50 процентов, тогда как в восточных землях данный показатель составил 32 процента. Опрос был проведен 17 и 18 января среди 1211 граждан Германии старше 18 лет.

https://www.dw.com/ru/koncern-rheinmetall-gotov-postavit-ukraine-do-100-tankov-leopard-1/a-64448725
Если разницу между восточными и западными немецкими землями ещё можно понять (это, кстати, к вопросу о рассуждениях некоторых о берлинской стене и чуть ли не о всеобщем стремлении жителей ГДР на Запад), то мне не очень понятно отношение молодёжи.

"молодежь" может частично состоять из имигрантов (тех же россиян, сирийцев, афганцев ), они могут практически ничего не знать не только о ДВУХ МИРОВЫХ войнах, но и 50 летнем противостоянии двух ядерных держав, еще может быть проявлено влияние росс.пропаганды и некоторая инфантильность , свойственная молодежи

Всё это возможно.
Но факты налицо - РФ напала на Украину, бомбардировки и обстрелы городов, массово беженцы ("сирийцам и афганцам" это более чем понятно).
Молодёжи, даже не знающей о двух мировых войнах и 50-летнем противостоянии двух ядерных держав (кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки) этого должно быть вполне достаточно, даже если допускать "некоторую инфантильность".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:20

Танки для України: у Рамштайні не ухвалили позитивне рішення

Пісторіус пояснив, що є аргументи "за" постачання танків та аргументи "проти", які висуваються різними країнами. Проте запевнив, що "Німеччина не буде стояти на шляху партнерів".


"Враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим", – запевнив німецький міністр.

Водночас він повідомив, що наказав провести інспекцію танків Leopard у Німеччині. За словами Пісторіуса, це мало що означає, але й може бути підготовкою до можливого рішення про передавання


Водночас він висловив переконання, що рішення про танки для України ухвалять у найближчій перспективі, але нагадав, що воно залишається за канцлером Олафом Шольцом.

Нагадаємо, напередодні у німецькому Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні сучасних танків Leopard 1 та Leopard 2. Декілька фракцій виступили проти.

Ще до зустрічі у Рамштайні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)

Наші платили хабарі 1-2k $, щоб потрапити до тероборони в березні. А в травні і більше були готові заплатити щоб відпустили, але більшість поїхали до Северодонецка.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 січ, 2023 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За мной военкомат в 2019 сафари устроил с подключением полиции. Назначали встречи в ресторанах под видом клиентов. Гонялись на внедородниках.
Слежка не поместу прописки. Кароч весело было.
Эдакий метод борьбы с конкурентами
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