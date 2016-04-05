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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:22
sashaqbl написав: Puente написав:
Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню.
Трохи доповню -- навіть спроба зробити отакий ідеальний батальйон (окремий батальйон. Є вже війською частиною) на практиці показала, що і в ньому не було спроби вирішити ключову проблему в системі управління.
Проблему нестачі важелів впливу сержантського-старшинського складу на підлеглих перекладено на ... тільки самих цих сержантів-старшин.
Да й те лише -- закликом (ставайте лідерами. Хоча й вас не відбирали, не навчали для цього).
А до кого цьому сержанту за допомогою звертатися-то?...
Сам Маркус визнає, що з усіма не зможе зустрітися (своїх задач купа).
З.и. таки да - вже бригада, а не батальйон.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 20 січ, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:25
prodigy написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:ЛАД
корупція
Проблемы с призывом
с этим не связаны.
вы сильно ошибаетесь...
в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
То, что Вы пишете, немного о другом.
Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией. А такую "тероборону" очень легко превратить в действующую - приказ командования и завтра они на "нуле". Закон изменен и вполне позволяет такое. Уже писал - не вижу сегодня разницу между ТРО и армией (по закону).
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ЛАД
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:25
ЛАД написав:
Наверное, можно откупиться и сегодня, не знаю, правда, сколько будет стоить
Найрозумніші поступили в магістратуру: 20-25 тис. грн в касу == рік офіційної відстрочки
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:29
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Наверное, можно откупиться и сегодня, не знаю, правда, сколько будет стоить
Найрозумніші поступили в магістратуру: 20-25 тис. грн в касу == рік офіційної відстрочки
Это понятно. Но приём в магистратуру да и вообще в вуз ограничен. И по количеству, и по времени. Это возможно летом, но не сейчас.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:34
ЛАД написав:
И по количеству, и по времени. Это возможно летом, но не сейчас.
Сумарна ліцензія ЗВО незаповнена і на половину цього року була.
До нас крайні студенти поступили в кінці листопада. Тим більше того року не треба було здавати ЗНО/НМТ, тільки написати мотиваційного листа.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:42
ЛАД написав:
Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией.
Проблеми з мобілізацією у всі часи та століття одні і ті ж самі.
Це абсолютно природньо.
А тим паче!!! у 21 столітті. Епоха споживання...
Да ще й у демократичній країні.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:45
Цікаво, Гіркін пише, що русня пробує наступати по всьому фронту на півдні...
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