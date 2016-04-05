Puente написав:Для всіх обсмоктуючих мобілізацію . Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню.
Трохи доповню -- навіть спроба зробити отакий ідеальний батальйон (окремий батальйон. Є вже війською частиною) на практиці показала, що і в ньому не було спроби вирішити ключову проблему в системі управління.
Проблему нестачі важелів впливу сержантського-старшинського складу на підлеглих перекладено на ... тільки самих цих сержантів-старшин. Да й те лише -- закликом (ставайте лідерами. Хоча й вас не відбирали, не навчали для цього).
А до кого цьому сержанту за допомогою звертатися-то?... Сам Маркус визнає, що з усіма не зможе зустрітися (своїх задач купа).
З.и. таки да - вже бригада, а не батальйон.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 січ, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь 30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30 можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере -жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
То, что Вы пишете, немного о другом. Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией. А такую "тероборону" очень легко превратить в действующую - приказ командования и завтра они на "нуле". Закон изменен и вполне позволяет такое. Уже писал - не вижу сегодня разницу между ТРО и армией (по закону).
ЛАД написав:И по количеству, и по времени. Это возможно летом, но не сейчас.
Сумарна ліцензія ЗВО незаповнена і на половину цього року була. До нас крайні студенти поступили в кінці листопада. Тим більше того року не треба було здавати ЗНО/НМТ, тільки написати мотиваційного листа.