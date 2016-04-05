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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33493350335133523353>
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:22

  sashaqbl написав:
  Puente написав:Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»

Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню.

Трохи доповню -- навіть спроба зробити отакий ідеальний батальйон (окремий батальйон. Є вже війською частиною) на практиці показала, що і в ньому не було спроби вирішити ключову проблему в системі управління.

Проблему нестачі важелів впливу сержантського-старшинського складу на підлеглих перекладено на ... тільки самих цих сержантів-старшин.
Да й те лише -- закликом (ставайте лідерами. Хоча й вас не відбирали, не навчали для цього).

А до кого цьому сержанту за допомогою звертатися-то?...
Сам Маркус визнає, що з усіма не зможе зустрітися (своїх задач купа).

З.и. таки да - вже бригада, а не батальйон.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 січ, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:25

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ЛАД корупція

Проблемы с призывом с этим не связаны.


вы сильно ошибаетесь...

в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)

То, что Вы пишете, немного о другом.
Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией. А такую "тероборону" очень легко превратить в действующую - приказ командования и завтра они на "нуле". Закон изменен и вполне позволяет такое. Уже писал - не вижу сегодня разницу между ТРО и армией (по закону).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Наверное, можно откупиться и сегодня, не знаю, правда, сколько будет стоить

Найрозумніші поступили в магістратуру: 20-25 тис. грн в касу == рік офіційної відстрочки
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:29

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Наверное, можно откупиться и сегодня, не знаю, правда, сколько будет стоить

Найрозумніші поступили в магістратуру: 20-25 тис. грн в касу == рік офіційної відстрочки

Это понятно. Но приём в магистратуру да и вообще в вуз ограничен. И по количеству, и по времени. Это возможно летом, но не сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И по количеству, и по времени. Это возможно летом, но не сейчас.

Сумарна ліцензія ЗВО незаповнена і на половину цього року була.
До нас крайні студенти поступили в кінці листопада. Тим більше того року не треба було здавати ЗНО/НМТ, тільки написати мотиваційного листа.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:42

  ЛАД написав:Это не объясняет проблемы с сегодняшней мобилизацией.

Проблеми з мобілізацією у всі часи та століття одні і ті ж самі.
Це абсолютно природньо.

А тим паче!!! у 21 столітті. Епоха споживання...
Да ще й у демократичній країні.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:45

Цікаво, Гіркін пише, що русня пробує наступати по всьому фронту на півдні...
Хтось щось знає?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:50

Мобільні вогневі групи прикриватимуть небо не тільки біля Києва (ФОТО)
Якось пізно і повільно доходять до керманичів очевидні речі.
Вже давно міста і критичні об'єкти повинні під час тривог прикриватись щільними периметрами з таких мобільних ППО.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Якось пізно і повільно доходять до керманичів очевидні речі.
Вже давно міста і критичні об'єкти повинні під час тривог оточуватись щільними периметрами з таких мобільних ППО.

А є чим оточувати?
Може по мірі появи зброї/техніки й пробують оточити?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:54

  sashaqbl написав:Цікаво, Гіркін пише, що русня пробує наступати по всьому фронту на півдні...
Хтось щось знає?
1 А що таке на півдні по всьому фронту?
30 км на Запоріжському напрямку?
Чи 300 км через Дніпро ?
2 А що таке пробує?
3 І ви куме кажіть....
budivelnik
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