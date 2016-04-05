ЛАД написав:кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки
странно, что вам не понятно, вы же жили в то время (холодная война)
когда было 50летнее противострояние-немцы (как и большинство западного мира) жили в постоянном страхе...вы бы видели как они радовались словам Горбачева не раз писал, что работал на пассажирском судне в 1987-1990 и каждые 2 недели мы перевоили по 700 немцев, т.е. видел своими глазами больше 50 тысяч немцев из которых большинство мужчин прошло Вторую мировую войну (так средний возраст туристов был 70-75 лет, т.е. в 1940-45м им было 23-33 лет) многие показывали большой палец вверх и говорил "Горбачев карашо" и улыбались))) абсолютно незнакомые люди выражали свое отношение к ссср (к тем переменам в лучшую для всего мира и для немцев конкретно) один рослый старик при подходе к Гдыне показал мне на карте точку, где затонул Вильгельм Густлав (потопленый Моринеско), сказал что пробыл около часа в холодной воде когда лайнер начал тонуть. Потом вечером привел свою жену и попросил разрешение зайти на мостик и жене тоже показал место гибели лайнера, и сказал, что война-это очень плохо ...это поколение немцев уже ушло, как и уходит каждое поколение в свое время, помню в 2001 мое судно имело серьезную поломку двигателя (основная причина -некачествоенное топливо от фрахтователя), судно 5 дней стояло у причала в Марселе и на борту была бригада ремонтников из Гамбурга (6 рабочих и инженер Олаф(который кстати был женат на украинке) и суперинтендант Кен из Шотландии (Глазго). Работа была интенсивная все работали по 12 часов и более, как утром на завтраке Кен спросил Олафа-"как жизнь в Германии?", тот ответил, сейчас тяжело(после объединения двух Германий уровень жизни слегка просел(много денег уходит на то, чтобы поднять ГДР до уровня ФРГ), на что Кен сказал-"так вы разбогатели в свое время ...на зубных коронках" намек был на евреев и концлагеря...Олаф не доел завтрак и оскорбленный пулей выбежал из коюткомпании. Я спросил Кен-зачем ты так? ведь Олаф 1941г.р. какие золотые коронки? тот ответил-немцы бомбили Британию (конкретно Лондон) 57 ночей подряд, мы ничего не забыли. Так ты ненавидишь немцев? пусть меньше нос задирают.
detroytred написав:Основатель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что глава Кремля Владимир Путин всерьез рассматривает возможность нанесения ядерного удара по территории Польши.
Грозєв в перші тижні війни говорив, що росія розвалиться, путіна приберуть, росія завдасть ядерного удару... багато чого говорив. Так собі джерело
ЛАД написав:Уже писал - не вижу сегодня разницу между ТРО и армией (по закону).
ТРО - це добровольче формування територіальної громади, яке є воєнізованим підрозділом, а не військовим формуванням. Здійснення діяльності добровольчих формувань під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України, а також перехід їх за певних умов в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України не свідчить про перебування членів добровольчих формувань у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції. https://reyestr.court.gov.ua/Review/107441677
prodigy написав:в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь 30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30 можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере -жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
prodigy написав:в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь 30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30 можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере -жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Сегодня как раз была про него инфа что под Бахмутом
edvardd написав:пусть попробуют...москали запустили картинку как на Запорожском направлении идут в атаку, просто пехота, по минному полю, они сами в шоке, мясо короче...
Тобто у вас на дачі все без змін?
да, каждый день обстрелы...
Коваленко:
российские оккупанты могут вести наступательные действия только на одном плацдарме - Донецкой области. Остальные плацдармы для них, в случае наступательной операции станут площадкой для прыжка в мясорубку. И вот почему.
Запорожская область.
На сегодняшний день на Южном плацдарме РОВ сосредоточили подразделения 8, 49, 58 ОВА, 22 АК, 35, 36 ОВА ВВО, 3 АК и прочие. Количественно до 30 БТГР, основная часть которых сосредоточена в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь. РОВ регулярно демонстрируют готовность к наступательным действиям, особенно в направлении Орехов и Гуляйполе, но есть одно очень важно НО. В настоящее время РОВ на этом плацдарме находится в состоянии "покоя" и получают если не полное, то приемлемое обеспечение. Обеспечение всей южной группировки РОВ осуществляется через ВОТ Крым и непосредственно единственную логистическую артерию - Крымский мост. По известным причинам обеспечение осуществляется ограниченное, но достаточное, пока группировка в состоянии "покоя". Но стоит им выйти из состояния "покоя" и перейти в наступление, потребности резко возрастут, а ресурса транзитного узла ВОТ Крыма хватит не более чем на 2 недели активных наступательных действий. То есть, в наступлении РОВ очень быстро выдохнутся на этом плацдарме и... И всё. Прощай Южный плацдарм. Россияне теряют контроль над Югом с термоядерным ускорением. Из этого можно сделать вывод, что любая активность на Юге для РОВ будет самоубийственной. И не только РОВ, ведь в случае контрнаступления ВСУ потребность в МТО у россиян так же возрастёт, поскольку они вынуждены будут перейти в оборону, что так же увеличивает расход всего и вся. То есть, любая активность, будь то наступательная, либо оборонная, для РОВ тут нежелательна.