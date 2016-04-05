Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:55

ЛАД написав: кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки кстати, мне не совсем понятна связь между этим и отказом давать танки

странно, что вам не понятно, вы же жили в то время (холодная война)когда было 50летнее противострояние-немцы (как и большинство западного мира)жили в постоянном страхе...вы бы видели как они радовались словам Горбачеване раз писал, что работал на пассажирском судне в 1987-1990 и каждые 2 недели мы перевоили по 700 немцев, т.е. видел своими глазами больше 50 тысяч немцев из которых большинство мужчин прошло Вторую мировую войну (так средний возраст туристов был 70-75 лет, т.е. в 1940-45м им было 23-33 лет) многие показывали большой палец вверх и говорил "Горбачев карашо" и улыбались))) абсолютно незнакомые люди выражали свое отношение к ссср (к тем переменам в лучшую для всего мира и для немцев конкретно)один рослый старик при подходе к Гдыне показал мне на карте точку, где затонул Вильгельм Густлав (потопленый Моринеско), сказал что пробыл около часа в холодной воде когда лайнер начал тонуть. Потом вечером привел свою жену и попросил разрешение зайти на мостик и жене тоже показал место гибели лайнера, и сказал, что война-это очень плохо ...это поколение немцев уже ушло, как и уходит каждое поколение в свое время, помню в 2001 мое судно имело серьезную поломку двигателя (основная причина -некачествоенное топливо от фрахтователя), судно 5 дней стояло у причала в Марселе и на борту была бригада ремонтников из Гамбурга (6 рабочих и инженер Олаф(который кстати был женат на украинке) и суперинтендант Кен из Шотландии (Глазго). Работа была интенсивная все работали по 12 часов и более, как утром на завтраке Кен спросил Олафа-"как жизнь в Германии?", тот ответил, сейчас тяжело(после объединения двух Германий уровень жизни слегка просел(много денег уходит на то, чтобы поднять ГДР до уровня ФРГ), на что Кен сказал-"так вы разбогатели в свое время ...на зубных коронках"намек был на евреев и концлагеря...Олаф не доел завтрак и оскорбленный пулей выбежал из коюткомпании. Я спросил Кен-зачем ты так? ведь Олаф 1941г.р. какие золотые коронки? тот ответил-немцы бомбили Британию (конкретно Лондон) 57 ночей подряд, мы ничего не забыли. Так ты ненавидишь немцев? пусть меньше нос задирают.