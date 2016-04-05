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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:42
Дюрі-бачі написав:
Найрозумніші поступили в магістратуру: 20-25 тис. грн в касу == рік офіційної відстрочки
Ці дні такий двіж що і 40 річні студенти ховаються, на всякий случай
Плюс у багатьох таких студентів замість військового квитка тільки прострочені тимчасові посвідчення, то навіть будучи студентами не всі мають бажання йти за відстрочкою з недійсним документом ))
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:51
sashaqbl написав: Puente написав:
Для всіх обсмоктуючих мобілізацію .
Послухайте і багато чого зрозумієте : "Дезертирство на фронті" - Валерій Маркус Головний сержант 47 Бригади «Маґура»
Маркуса можна зрозуміти. Але він намагається сформувати одну ідеальну бригаду. А їх у нас під сотню.
Одна бригада, навіть сама ідеальна, оснощена і переповнена супер мотивованих людей, фронт не втримає.Якщо ви бачили позицію Долярчика, то в піхотних підрозділах ситуація буває набагато гірша
.
А яка "позиція в Долярчика"?
Давати що 3міс. 10днів відпустки "для підзарядки", а через рік - 30днів відпустки, чи пів року на ротацію - і Долярчик буде, майже, як "універсальний солдат" з цього ж фільму!
Просто - до всього потрібно підходити з розумом.
п.с.
Чому ловлять призовників зараз так масово - я розумію/знаю... Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт")
Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:52
antey1969 написав:
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:52
Успіх написав:
Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт)
Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...
можливо був розрахунок що активна війна макс. на 1 рік? інакше немаю пояснень
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:57
vitaliian написав:
кто на Дудя стороне (Дудь за Украину)
Це теж самообман, в реальності всі ці "дуді" "за Україну" можуть бути чисто ситуативно в конкретний момент часу, але все одно залишаються носіями ворожих Україні ідей, і імперська зверхність десь та й обов'язково вилазе
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:57
«Ок, пусть будут радикал-патриоты. … На Украине они тоже были, результат вы видите.»
Да, Игорь, мы видим результат.
Из-за прихода к власти [....] патриотов на Украине:
• Общество настолько поздоровело, что не верит в столбы света как чудодейственное оружие, не верит в конверты и репки, не верит в обращения Высочайших Пидорков и их магическое действие, не верит в магические даты, после которых Начнётся Всё По-серьёзному — а исходит исключительно из реальных успехов армии, реальных поставок оружия.
То есть, на Украине из-за национальной революции произошло излечение от тягчайшего недуга — постсоветского мистицизма, магического мышления, которые начались ещё с Кашпировского и заряжания воды.
• Государство настолько поздоровело, что построило за 8 лет одну из лучших армий в мире — а могли ведь пилить деньги и надеяться на Минск, как РФ. И не говорите только про западных советников и оружие — РФ, имея доступ к элементной базе и станкам поболее Ирана, не построила ни таких БПЛА и АСП, как Иран, ни собственной, уникальной военной промышленности. Фактически, имев возможность повторить наиболее удачные западные концепции и доктрины, РФ строила и строит советское дерьмо, непригодное к современной войне.
«Проблема в том, что переиграть радикал-патриотов очень сложно. По факту они берут в заложники все общество. Допустим, совершают какое-то провокационное действие, вызывают ответ, который бьёт по обществу в целом.»
• Общество «в заложниках» за 8 лет настолько преисполнилось патриотизма, что при помощи ТрО и НГУ затащило весь начальный этап войны и принудило конченых ублюдков во главе РФ к Стамбулу. Ни в последних числах февраля, ни в марте, ни даже в апреле никаких HIMARS, М777, HARM, Брэдли и т.д. просто не было. И никакие вливания денег, оружия и разведанных не заставят страну воевать — см. Ирак, Афганистан. То есть, радикализированное долбоёбами и фанатиками общество успешно защитило то, что оно считало своей страной. И разбивая десанты и колонны РФ, они не выглядели как заложники. Как воюет армия заложников, что подчиняется вредительским приказам, покорно идёт в засады, чьи солдаты и офицеры позволяют отчуждать себя от оружия, мы прекрасно видим на примере ВС РФ.
Вообще, после блистательного 2022, строить любой мессидж вокруг посыла «вы хотите как на Украине?» это лютый долбоебизм. Любая постсоветская республика, даже любая европейская страна теперь скажет — конечно, хотим! Все они уже перестраиваются по украинскому образцу, в том аспекте или ином.
Вообще, сейчас украинское общество гораздо трезвее, здоровее и рациональнее, чем российское, которое находится в бесконечном цикле «ожидание чуда — военная катастрофа — кратковременная ярость — апатия — вытеснение катастрофы из памяти — ожидание чуда…».
«Как остановить? Ну только купирование наиболее отмороженных»
Вот кому железно будет запрещена такая трансформация, такая национальная революция — это этническим русским.
Странно, вообще, парой постов выше рассказывать про уникальную украинскую политическую культуру, а теперь рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя допустить появления таковой в России.
Новиопский интернационал, состоящий из нерусских со всего региона, намерен не допустить в России той трансформации, что прошла Украина. Трансформации РФ в Россию. Выставления на мороз агентурного советского старичья, делающего деньги, и прихода к власти молодых национал-патриотов.
В РФ Украинами разрешено стать только национальным республикам. Я бы посмотрел, как вы, Игорь, или вам подобные критики радикал-патриотов призвали бы купировать Кадырова, который известен периодическими с вашей точки зрения людоедскими высказываниями. Но в таких случаях начинается стыдливое молчание: им — можно. Это распространяется на Дагестан, Татарстан, Тыву, Бурятию…
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 січ, 2023 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:57
Letusrock написав: Успіх написав:
Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт)
Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...
можливо був розрахунок що активна війна макс. на 1 рік? інакше немаю пояснень
великі втрати...
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.
Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.
"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день
. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
Британська розвідка раніше повідомляла, що один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.
Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:01
Faceless написав: vitaliian написав:
кто на Дудя стороне (Дудь за Украину)
Це теж самообман, в реальності всі ці "дуді" "за Україну" можуть бути чисто ситуативно в конкретний момент часу, але все одно залишаються носіями ворожих Україні ідей, і імперська зверхність десь та й обов'язково вилазе
Вполне возможно, но обнулять их даже морально, до того как они проявят свою симпатию к империи не нужно. Это Паранойя видеть в каждом русском врага. Что не снимает с них (и будущих поколений) моральной ответственности за свой народ и преступлений правителей.
Я уже задавал вопрос, виновны ли русские младенцы, которые пока не понимают ни кто такие украинцы, ни что такое война. Дух империи может проявиться в каждом из них, любой из них может стать маньяком, убийцей, вором, насильником. Но пока ещё они не виновны.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:09
vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав:
кто на Дудя стороне (Дудь за Украину)
Це теж самообман, в реальності всі ці "дуді" "за Україну" можуть бути чисто ситуативно в конкретний момент часу, але все одно залишаються носіями ворожих Україні ідей, і імперська зверхність десь та й обов'язково вилазе
Вполне возможно, но обнулять их даже морально, до того как они проявят свою симпатию к империи не нужно. Это Паранойя видеть в каждом русском врага. Что не снимает с них (и будущих поколений) моральной ответственности за свой народ и преступлений правителей.
Я уже задавал вопрос, виновны ли русские младенцы, которые пока не понимают ни кто такие украинцы, ни что такое война. Дух империи может проявиться в каждом из них, любой из них может стать маньяком, убийцей, вором, насильником. Но пока ещё они не виновны.
В християнстві є теза, що всі люди грішні від народження, бо несуть частку Адамовго гріха. З цієї точки зору навіть російські немовлята вже несуть частку відповідальності за злочини рф, і це, уявіть собі, в парадигмі християнства.
То ж ніякої параної немає, кожен росіянин є ворогом, поки не доведе протилежне
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:14
Faceless написав:
поки не доведе протилежне
я конечно не уверен и не адвокат Дудя но своим интервью он сделал очень много для нашей победы, 15 млн аудитории он показал насколько нелепы и не логичны оправдания z патриота, в обычной беседе, без страха, без последующих оскорблений и обвинений, без мордобоя.
Я ему очень благодарен. Ни один наш блогер не смог бы такого сделать, как минимум потому, что изначально воспринимался бы русской аудиторией как враг. Кроме того, эту аудиторию ещё надо иметь. Мнение врагов обычно не слушают. А мнение Дудя послушали. Услышали или нет - дело совести каждого.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 січ, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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