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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:30
jump написав: Letusrock написав: Успіх написав:
Але чого їх спочатку не було набирати по-максимуму і тренувати по декілька місяців?(а тоді замінити половину фронту ними, а нас відпустити додому з опцією "очікуйте, що в будь яку хвилину - вас заберуть на фронт)
Були б і ті, і ми - треновані/ефективні, а так... - все як завжди...
можливо був розрахунок що активна війна макс. на 1 рік? інакше немаю пояснень
великі втрати...
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.Про це повідомило німецьке видання
Spiegel.
Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні
цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.
"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день
. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.
Британська розвідка раніше повідомляла, що один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.
Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам.
Плять!
Я тут мовчу... А якесь видання видає "секретну" інфу?!
Що за нах?
Хто їм дозволив таке писати в широкі маси???
Я вже уявляю, що якщо б таке ляпнув я, та й навіть тут, на форумі, а не десь дав інтерв'ю якійсь газеті/телебаченні - та мене б в той же день напевно знайшли і посадили на 10р.!!!
І всім би було глибоко пох, що я 10міс. ризикував своїм життям за ради України!
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:33
antey1969 написав: prodigy написав:
в марте месяце по блату набирали в тероборону за 200-500км от линии фронта
за год кое-что поменялось, однако на удивление в "военкоматах" служать молодежь
30-35 лет, и на охране здания солдаты 25-30
можно сказать -мужчины в расцвете сил и здоровья
все лето наша терооборона провела в бывшем пионер лагере
-жарили шашлыки-спалили лагерь , вроде как с декабря отправили под Херсон (лично не проверял, сегодня так сказали местные)
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
то ли дело вы...херой-доброволец...
на нуле...в германии...
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:10
Puente написав:
Це гнусна цитата гнила по суті .
но тем не менее когда закончится война - батальйон монако приехав назад в Украину будет как и раньше бедных под ноготь загонять.
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